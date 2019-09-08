"Аквилон Инвест": Куда растут стены?

На двух жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске возводятся первые этажи
В столице Поморья растут в высь ЖК «Биография» и «DVINA HAUS». Дома строятся из энергоэффективного и экологичного кирпича по технологии «Теплая керамика». Это высокотехнологичный искусственный камень, изготовленный из глины и имеющий достаточно сложную форму. Керамоблок является альтернативой пустотелому кирпичу и используется для кладки стен, перекрытий, перегородок и других строительных ограждений. «Теплая керамика» работает как тепловой аккумулятор, который в нужный момент отдает накопленную энергию и лучше сохраняет тепло. Холдинг «Аквилон Инвест» был одним из первых, кто применил ее в условиях Европейского Севера как стратегический материал для развития линейки домостроения, отказавшись от традиционных панелей или силикатных кирпичей.
На ЖК «DVINA HAUS» строители уже практически завершили кладку стен 1-го этажа, ведется монтаж перекрытий. Комплекс расположен на набережной Северной Двины в районе улицы Суворова. Пешеходным бульваром он соединяется с еще одним объектом холдинга «Аквилон Инвест» - ЖК «Биография», который строится на пр. Троицкий, напротив магазина «Волна». Сейчас здесь завершают работы по подземному паркингу, кирпичная кладка первого этажа выполнена на 20%. Оба малоэтажных комплекса бизнес-класса спроектированы известным архангельским архитектором Геннадием Калиненковым. По его словам, внешний облик зданий создавался с учетом соседства памятниками архитектуры, чтобы вписать новые дома в контекст одновременно исторической и современной городской среды. При этом учитывались функциональность планировочных решений, актуальность и привлекательность фасадов, отделки и их детализация.
Жилые комплексы оборудуются современными инженерными системами: автоматическими тепловыми пунктами, коллекторной разводкой сетей отопления без стояков с установкой счетчиков поквартирного учета тепла. Двухтарифные электросчетчики, датчики движения и светодиодное освещение в местах общего пользования обеспечивают существенную экономию коммунальных платежей. В здании монтируется улучшенная система вентиляции с климатическими клапанами в квартирах, система пожарной сигнализации и видеонаблюдения, бесшумные лифты без машинного отделения.
Оба жилых комплекса располагают подземными паркингами с доступом в них на лифте. Во дворе планируется размещение всех необходимых элементов благоустройства: разновозрастные детские игровые и спортивные площадки с антитравматическим покрытием, зона street workout с уличными тренажерами, площадки для отдыха взрослых, альпийские горки и клумбы при входах. Территория оборудуется дренажной системой «Двор без луж», современным энергоэффективным освещением и видеонаблюдением. Также спроектированы необходимые проезды для автомобилей и тротуары для пешеходов в асфальтовом и плиточном исполнении.
В ЖК «DVINA HAUS», который планируется сдать в эксплуатацию в 3-м квартале 2021 года осталось 15 квартир, в ЖК «Биография» который введут в строй в 3-м квартале 2022 года – 17 квартир. Пока ведется строительство 1-го этажа, цены остаются достаточно комфортными, но затем будут расти. Вместе со стенами.