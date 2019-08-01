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Фонд капремонта Архангельской области: У каждого лифта охрану, увы, не поставишь...

Строительный контроль – один из наиболее важных этапов осуществления капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. В первую очередь, он необходим для освидетельствования скрытых работ, которые при приемке результатов капитального ремонта увидеть невозможно. Именно в ходе строительного контроля совместно с подрядчиком специалист Фонда капремонта Архангельской области, ответственный за объект, принимает данные работы по результатам чего составляется соответствующий акт.

Выездные проверки проходят согласно графику производства работ, в ходе которых специалист осматривает объект, отмечая, что уже сделано и что еще только предстоит осуществить, а также указывает на ошибки и недочеты. Это позволяет повысить качество ремонтных работ и отследить возникновение возможных проблем с целью их своевременного устранения. В обязательном порядке выездные проверки осуществляются по просьбе собственников помещений в доме, где проводятся ремонтные работы, ведь именно им предстоит жить в доме с отремонтированным конструктивом.

Монтаж лифтов, который уже третий год ведется Фондом капремонта в многоквартирных домах нашего региона про программе замены лифтового оборудования, - это как раз те работы, за которыми специалисты строительного контроля следят тщательнейшим образом.

Постоянный контроль за проведением всех этапов работ, контроль рабочих подрядной организации и оперативное реагирование  при возникновении проблем – инженеры стройконтроля Виктор Черепанов  (Архангельск, ООО «КСТ») и Алексей Шкляков (Северодвинск, ООО «Лифтремонт» знают каждый свой лифт не хуже тех, кто их монтирует.

Сегодня Виктор ЧЕРЕПАНОВ в очередной раз проверил, как идет процесс замены лифтов в шести Архангельских домах, которые были переданы в работу подрядной организации – ОАО»ЩЛЗ» (Щербинский лифтостроительный завод) 9 и 13 сентября.

Во всех домах – на пр.Обводного канала, 72, ул.Тимме, 18/3, ул.Гайдара, 50, ул.Садовой, 50, ул.Попова, 25 и ул.Логинова, 80 – бригады работают в полном составе. Везде демонтированы старые направляющие и выставлены новые, а на Попова, 25 выполняется монтаж противовесов. Напомним, что на первом этапе монтажники занимались подготовкой объектов –  заносили оборудование, вычищали приямки, демонтировали старое оборудование в машинных помещениях. Это – не самые видные и слышные работы, поэтому жители домов, где они ведутся, недоумевали – где рабочие? Сейчас вопросов со стороны собственников нет – в их подъездах отлично слышно, как идет процесс.

Неприятный момент – на Тимме, 18/3 бригада рабочих столкнулась с воровством оборудования, которое складировано в подъезде. Пропали уголки кабины лифта в третьем подъезде – без них кабину не собрать. Монтажники выследили воришку – им оказался житель 4 подъезда, который, по их словам, никогда не бывает трезвым.

«Я разговаривал с ним, такое ощущение, что он ничего не понимает, что ему говоришь, - рассказывает Виктор Черепанов. – Хотя был накануне пойман с поличным – часть уголков коллеги нашли у него на балконе, их удалось у него каким-то образом выторговать, остальные, по-видимому, он успел сдать в металлолом».

Как показывает практика, воровство – зачастую дело рук тех, кто живет в доме, где ведутся работы. Иногда – живет рядом. Мы обращаемся к жителям домов, в которых идет замена лифтов – от вашей бдительности, а во многом и сознания, зависит то, как скоро лифты в ваших подъездах будут запущены в работе. Такие детали не купить в магазине – их нужно заказывать на заводе, под конкретный размер, а это – время. И рабочих, которые могли бы сделать все быстрее, и ваше. Потому что следствие воровства – это простой ваших же подъемников.

25 сентябрь 08:18 | : Экономика

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