Шенкурск: Отремонтирован фундамент дома на ул.Комсомольской,1А

Капремонт данного объекта был запланирован краткосрочной программой капитального ремонта МКД, реализуемой Фондом капремонта Архангельской области в 2019 году. Однако по сложившейся практике все деревянные дома перед капремонтом проходят обследование специализированной организацией - и если эксперты делают заключение о ремонтопригодности дома, то Фонд проводит конкурсную процедуру для определения подрядной организации.
Объектом обследования всегда являются основные несущие и ограждающие конструкций здания целью - определение технического состояния строительных конструкций здания, в которых при предварительном обследовании обнаружены повреждения и дефекты, влияющие на их несущую способность, жесткость, устойчивость и эксплуатационные параметры, с выдачей Технического заключения и рекомендаций о возможности их дальнейшей эксплуатации.
Согласно заключению, было выявлено недопустимое состояние окладочного и нижних венцов, обшивки цоколя – они были подвергнуты биопоражению в результате длительного замачивания стенового ограждения влагой и поражению гнилью. Венцы поперечных стен в местах опирания на сваи также были поражены гнилью. На верхней части свай были выявлены трещины, местами -выкрашивание.
По результатам обследования было рекомендовано выполнить замену окладного венца и одного нижнего венца по всему периметру здания; замену обшивки цоколя; замену крыльца. Все остальные конструктивные элементы дома признаны «работоспособными».
Специалисты подрядной организации ООО «КСТ» провели все виды работ, относящиеся к капремонту фундамента, рекомендации по которым им дали эксперты.
«Несмотря на то, что дом визуально выглядел достаточно ровно и стоит на песке, а, значит, не подвергается воздействию грунтовых вод, не ремонтировать у него фундамент было нельзя, - говорит куратор объекта, инженер отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Григорий МОСЕЕВ. – Окладные и рядовые брусья были полностью сгнившими – их заменили стопроцентно. При таком виде работ всегда есть сложности для жильцов первого этажа – в их квартирах полностью приходится вскрывать полы. Но здесь недопонимания с собственниками не было. Все освободили помещения и терпеливо дождались окончания ремонта. И все остались довольны – и жители, и представители муниципального образования, у которых не было вопросов по качеству проведенных работ».