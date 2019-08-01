Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Инженер-механик в Архангельске - "Кулибин" за 45 тысяч

По данным агентства высокооплачиваемой работы Superjob, инженер-механик в Архангельске в среднем получает 45 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 70 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – 64 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 43 000 рублей, в Сыктывкаре - 47 000 рублей и в Петрозаводске -  46 000 рублей в месяц.

Особенности профессии:

В течение многих лет профессия Инженер-механик входит в рейтинг наиболее востребованных. Причиной этому является активная деятельность производственных предприятий в различных отраслях. Вместе с тем, эксперты акцентируют внимание на том, что на сегодняшний день дает о себе знать проблема нехватки высококвалифицированных кадров.

Работа Инженер - механик подходит не всем людям по причине повышенного риска получения травмы. Людям с заболеванием зрительной, опорно - двигательной, нервной и сердечно - сосудистой системы категорически нельзя трудиться в указанной сфере, ведь постоянная вибрация и шум вредят организму.

Обязанности: Инженер-механик - это работник, должностные обязанности которого варьируются в зависимости от его профиля: Конструктор занимается разработкой не только устройств и механизмов, но и систем механизации производства. Технолог отвечает за правильную установку оборудования и своевременное устранение возможных поломок. Дополнительно, он занимается поиском эффективных методов организации производственного процесса путем задействования автоматизированных устройств. Испытатель тестирует механизмы на предмет их соответствия стандартам отрасли, определяя наиболее подходящие условия для эксплуатации оборудования.

16 сентябрь 08:07 | : Экономика

Главные новости


АРО ЛДПР - падение с Олимпа? К итогам Единого Дня Голосования
Налоговый коэффициент берет за горло бизнес? Споры в Архангельской ГорДуме
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2019 (141)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)

Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20