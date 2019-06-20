Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«Аквилон Инвест» приглашает на традиционную Экскурсию по новостройкам

17 августа в субботу холдинг «Аквилон Инвест» приглашает всех желающих посетить жилые комплексы, возводимые компанией в столице Поморья и городе корабелов*.

Всех участников ждет специальная скидка в 50 тыс. рублей на покупку квартиры в одном из жилых комплексов холдинга «Аквилон Инвест».  Записаться на экскурсию, которая начнется с 11 часов необходимо по телефону 65-00-08 в Архангельске и 52-00-00 в Северодвинске.
В ходе мероприятия специалисты холдинга расскажут о скидках при покупке квартир, проконсультируют по ипотечным программам и рассрочкам платежей, помогут подобрать оптимальный вариант нового жилья. Кроме того, участников экскурсии познакомят с новыми жилыми комплексами, которые холдинг «Аквилон Инвест» начинает возводить городе корабелов.

Напомним, что в августе, при покупке квартир в новых жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске и Северодвинске выгода может составить до 30% их стоимости**. По данным аналитиков холдинга «Аквилон Инвест», среди недавно введенных в эксплуатацию архангельских объектов, есть те, где квадратный метр с момента старта продаж подорожал на 30%. Так в ЖК «Зеленый квартал-2», который сдан в июле в эксплуатацию в Архангельске, евро-двухкомнатная квартира на старте продаж стоила 3,35 млн. рублей, а сейчас ее цена выросла до 4,53 млн. рублей. В Северодвинске во 2-й очереди ЖК «Парус» на пл. Пашаева, строительство которого близится к завершению, однокомнатная квартира на старте продаж стоила 2,5 млн. рублей, а сейчас ее цена выросла до 3,294 млн. рублей.

Аналогичная динамика и в новых проектах холдинга «Аквилон Инвест» - квартиры существенно набирают в цене и по мере строительства объекта. Как только дом «выходит из земли», завершается устройство котлована и фундамента, начинается возведение стен, цена квадратного метра заметно вырастает. Причем растет она буквально поэтажно. Так в ЖК «iSadovaya» на пересечении пр. Обводный канал и ул. Садовая, студия на старте продаж стоила 1,89 млн. рублей, а сейчас, когда уже ведется кладка стен 3-го этажа, она подорожала до 2,49 млн. рублей. В ЖК «Dvina House», на котором возводят стены 1-го этажа однокомнатная квартира сейчас стоит 4,25 млн. рублей, тогда как на старте продаж ее можно было купить за 3,03 млн. рублей. В Северодвинске в ЖК «Нордика» евро-трехкомнатная квартира на старте продаж стоила 3,1 млн. рублей, а сейчас она подорожала до 4,199 млн. рублей. Разница в цене – почти 35%.

Кроме того, цена на квартиры может расти практически ежедневно не только в связи с повышением стадии готовности дома, но и в зависимости от рыночной конъюнктуры. 10 июня на старте продаж квартир в ЖК «River Park» в Архангельске стоимость студий начиналась от 1,59 млн рублей, через 10 дней их минимальная стоимость начиналась уже от 1,99 млн рублей. 5 июля на старте продаж квартир в ЖК «ID-Морской» в Северодвинске стоимость евро-трехкомнатной начиналась от 3,584 млн рублей, сейчас их минимальная стоимость составляет уже от 3,951 млн рублей.

 

*Сроки проведения акции 17.08.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. (8182) 65-00-08 и 8(8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Застройщик ООО «Капитал Инвест». Адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский тер. окр., в границах ул. Выучейского и пр. Ломоносова. Застройщик ООО «РЗТ-Инвест». Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по пр. Беломорский между улицами Лесная и Индустриальная в г. Северодвинске (кадастровый номер земельного участка №29:28:102026:10). Проектные декларации на сайте www.akvilon-invest.ru

**Сроки проведения акции с 01.08.2019 по 31.08.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и  8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Выгода до 30% достигается за счет разницы в стоимости на старте продаж и стоимости квартир в конце строительства. Застройщики ООО СЗ «Бизнесстрой», ООО СЗ «Строй Надзор», ООО СЗ «Технадзор-Р», ООО СЗ «СоломбалаСтрой», ООО СЗ «СевТехНадзор», ООО «Альфа-Строй». Проектные декларации на сайте www.akvilon-invest.ru

15 август 08:47 | : Экономика

Видеозал


Возвращение в 90-е? По архангельским бизнес-центрам свободно разгуливает братва в масках (ВИДЕО)
«Путин, услышь нас!». Дольщики «Седьмого неба» обращаются к президенту (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2019 (122)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (251)

Деньги


все материалы
«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20