«Аквилон Инвест» приглашает на традиционную Экскурсию по новостройкам

17 августа в субботу холдинг «Аквилон Инвест» приглашает всех желающих посетить жилые комплексы, возводимые компанией в столице Поморья и городе корабелов*.
Всех участников ждет специальная скидка в 50 тыс. рублей на покупку квартиры в одном из жилых комплексов холдинга «Аквилон Инвест». Записаться на экскурсию, которая начнется с 11 часов необходимо по телефону 65-00-08 в Архангельске и 52-00-00 в Северодвинске.
В ходе мероприятия специалисты холдинга расскажут о скидках при покупке квартир, проконсультируют по ипотечным программам и рассрочкам платежей, помогут подобрать оптимальный вариант нового жилья. Кроме того, участников экскурсии познакомят с новыми жилыми комплексами, которые холдинг «Аквилон Инвест» начинает возводить городе корабелов.
Напомним, что в августе, при покупке квартир в новых жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске и Северодвинске выгода может составить до 30% их стоимости**. По данным аналитиков холдинга «Аквилон Инвест», среди недавно введенных в эксплуатацию архангельских объектов, есть те, где квадратный метр с момента старта продаж подорожал на 30%. Так в ЖК «Зеленый квартал-2», который сдан в июле в эксплуатацию в Архангельске, евро-двухкомнатная квартира на старте продаж стоила 3,35 млн. рублей, а сейчас ее цена выросла до 4,53 млн. рублей. В Северодвинске во 2-й очереди ЖК «Парус» на пл. Пашаева, строительство которого близится к завершению, однокомнатная квартира на старте продаж стоила 2,5 млн. рублей, а сейчас ее цена выросла до 3,294 млн. рублей.
Аналогичная динамика и в новых проектах холдинга «Аквилон Инвест» - квартиры существенно набирают в цене и по мере строительства объекта. Как только дом «выходит из земли», завершается устройство котлована и фундамента, начинается возведение стен, цена квадратного метра заметно вырастает. Причем растет она буквально поэтажно. Так в ЖК «iSadovaya» на пересечении пр. Обводный канал и ул. Садовая, студия на старте продаж стоила 1,89 млн. рублей, а сейчас, когда уже ведется кладка стен 3-го этажа, она подорожала до 2,49 млн. рублей. В ЖК «Dvina House», на котором возводят стены 1-го этажа однокомнатная квартира сейчас стоит 4,25 млн. рублей, тогда как на старте продаж ее можно было купить за 3,03 млн. рублей. В Северодвинске в ЖК «Нордика» евро-трехкомнатная квартира на старте продаж стоила 3,1 млн. рублей, а сейчас она подорожала до 4,199 млн. рублей. Разница в цене – почти 35%.
Кроме того, цена на квартиры может расти практически ежедневно не только в связи с повышением стадии готовности дома, но и в зависимости от рыночной конъюнктуры. 10 июня на старте продаж квартир в ЖК «River Park» в Архангельске стоимость студий начиналась от 1,59 млн рублей, через 10 дней их минимальная стоимость начиналась уже от 1,99 млн рублей. 5 июля на старте продаж квартир в ЖК «ID-Морской» в Северодвинске стоимость евро-трехкомнатной начиналась от 3,584 млн рублей, сейчас их минимальная стоимость составляет уже от 3,951 млн рублей.
*Сроки проведения акции 17.08.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. (8182) 65-00-08 и 8(8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Застройщик ООО «Капитал Инвест». Адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский тер. окр., в границах ул. Выучейского и пр. Ломоносова. Застройщик ООО «РЗТ-Инвест». Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по пр. Беломорский между улицами Лесная и Индустриальная в г. Северодвинске (кадастровый номер земельного участка №29:28:102026:10). Проектные декларации на сайте www.akvilon-invest.ru
**Сроки проведения акции с 01.08.2019 по 31.08.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Выгода до 30% достигается за счет разницы в стоимости на старте продаж и стоимости квартир в конце строительства. Застройщики ООО СЗ «Бизнесстрой», ООО СЗ «Строй Надзор», ООО СЗ «Технадзор-Р», ООО СЗ «СоломбалаСтрой», ООО СЗ «СевТехНадзор», ООО «Альфа-Строй». Проектные декларации на сайте www.akvilon-invest.ru