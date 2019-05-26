Инженер по эксплуатации зданий в Архангельске - чародей на 44 тысячи

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, инженер эксплуатации зданий в Архангельске получает в среднем 44 000 рублей, что на 3 тысячи выше по сравнению с прошлым годом (обзор от 26.12.18г).
Его московский коллега может рассчитывать в среднем на заработок в 68 000 рублей (26.12.18 - 64 000 рублей) в месяц, а питерский – 63 000 рублей (26.12.18 - 59 000 рублей) в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 42 000 рублей, в Сыктывкаре -46 000 рублей и в Петрозаводске - 44 000 рублей в месяц.
Типичный функционал: обеспечение технической эксплуатации здания (безаварийное функционирование, пожарная безопасность); организация и проведение ремонтных работ; монтаж и демонтаж оборудования; взаимодействие с управляющими компаниями, подрядными организациями, контрольно-надзорными органами; проведение планово-профилактических работ в соответствии с руководством по эксплуатации и рекомендациями производителя оборудования (газового‚ теплового‚ энергетического‚ систем вентиляции и кондиционирования); своевременное выявление и устранение неисправностей, мелких аварий; обеспечение наличия, своевременного оформления и учета технической документации; составление заявок и спецификаций на материалы, инструменты и оборудование.
Требования и пожелания к профессиональным навыкам:
Высшее образование (техническое); Опыт монтажа и эксплуатации современного климатического оборудования; Опыт организации планово-предупредительного ремонта сетей; Опыт поиска подрядных организаций для ремонта инженерных систем; Опыт взаимодействия с государственными контролирующими органами; Опыт работы инженером по эксплуатации зданий от 2 лет; Возможное пожелание: допуск по электробезопасности не ниже IV группы; Опыт руководства ремонтными группами; Опыт работы инженером по эксплуатации зданий от 3 лет.