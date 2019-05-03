"Может, мы и правда шелупонь?". Депутат АрхГорДумы обличает городской транспорт

Зампред Архангельской городской Думы Олег Черненко вспоминает, с чего началось и как мотивировалось последнее повышение цен на проезд по городу. Больше рублей из карманов безлошадных архангелогородцев, а качество обслуживания только хуже…
- Год назад, с июня 2018-го, проезд в архангельском общественном транспорте вырос с 21 до 26 рублей. Так пожелал новый крупный перевозчик, пришедший в автобусный бизнес Поморья, и получил поддержку областного Правительства и Агентства по тарифам и ценам. Администрация Архангельска обещала новые машины, повышение качества перевозок и просто пассажирский рай. Но, похоже, горожан ждет новый неприятный сюрприз: с 1 июля опять планируется поднять тариф - до 30 рублей.
Основной аргумент перевозчиков, лоббирующих тарифы на транспорт в свою пользу, это якобы убыточность их бизнеса в условиях инфляции и ползучего роста цен на топливо. Однако - …вспомню похожие города, например, Киров: там тариф составляет 22 рубля, к концу года его хотят поднять на 2-3 рубля. Псков - 25 рублей, Череповец - 26 (трамвай 20), Калининград - 26 (троллейбус 24), Вологда - 26, Сыктывкар - 25-28 рублей (здесь до такого уровня повысили с июня). Аппетиты у перевозчиков растут, но должны ли им потакать чиновники? И почему вместе с тарифом последние не требуют роста качества?!
Народный избранник вспоминает, что архангелогордцам обещали 270 низкопольных автобусов, но пока пришло около четырех десятков, которые составляют лишь жалкие 10 % от общего числа городского транспорта… других его видов у нас просто нет. В итоге Архангельск продолжает оставаться «столицей Пазиков».
При этом растут претензии к качеству обслуживания – увеличились интервалы движения, очереди при посадке… раньше давились в Пазиках… теперь – в московских ЛИАЗах. Ощущения одинаковые, что там, что там…
Впрочем, по мнению Черненко, это беда всех городов Большой агломерации -
Основой перевозчик Поморья «Архатрансавто» также работает в Северодвинске, там тариф в 2018 года аналогично вырос - до 27 рублей. Так и в городе корабелов все неизменно: давки в транспорте, длительное ожидание, отсутствие комфорта, отсутствие информирования, хамство. Если перевозчик, являясь основным в Северодвинске более 5 лет, в Архангельске 2 года, ничего не делает, зачем ему опять поднимать тариф?! В Новодвинске прошлой осенью предприятие «Автоперевозки» этого же учредителя и с тем же директором Карякиным, что и в «Архтрансавто», повысило стоимость проезда по маршруту Архангельск-Новодвинск сразу аж на 25 рублей. Правда, потом, после волны возмущения новодвинцев, тариф снизили, но пришлось подключаться прокуратуре…
И всё-таки он больше переживает за свой город (депутатство обязывает) - При сохраняющейся 85-процентной доли ПАЗиков, в большинстве своем жутко изношенных, мы имеем печальную статистику ДТП с участием общественного транспорта. Кадры зачастую низкоквалифицированные - видимо, не от хорошей жизни. От персонала «Архатрансавто» постоянно поступают жалобы на невыплаты зарплат, задержки, «черные» выплаты, превышение по часам трудового распорядка, отсутствие элементарных норм трудового права (кроме офисных сотрудников). Действительно, условия труда сотрудников оставляют желать лучшего. Конечных или промежуточных пунктов для отдыха и приема пищи нет.
Проведя нехитрые подсчеты и имея на руках цифры, представленные «Архтрансавто» налоговым органам, депутат приходит к выводу, что официально сотрудники предприятия получают на банковскую карточку менее 10 000 руб. в месяц. Есть основания подозревать, что здесь речь идет о части зарплаты «в конверте»… или людей эксплуатируют как рабов.
Не лучше дела и в салонах автобусов. Кроме перманентной давки, кондукторы отказываются принимать оплату переводом с банковской карты, требуя только наличные. С льготными проездными тоже беда… далеко не на всех маршрутах есть приборы для считывания с них информации, хотя ранее их обещали.
Несбывшиеся обещания чиновников, неуемные аппетиты перевозчиков, работа сотрудников за еду, игнорирование законного права на льготный проезд, неудобный транспорт, малодовольные пассажиры… может, мы и правда шелупонь? – задается вопросом вице-спикер.