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Не о мусоре. Семьи из Архангельска смогут почувствовать себя почти-москвичами

На территории России проходит кастинг на участие в съемках первого семейного реалити-шоу «Территория семьи». По результатам кастинга будут отобраны 7 семей, которые в августе на одну неделю отправятся жить в специально оборудованный лесной лагерь недалеко от столицы.

 

 Родители с детьми проведут «смену» с командой профессиональных психологов и семейных коучей, которые помогут им решить проблемы во взаимоотношениях друг с другом и улучшить общую атмосферу в семье. Никаких мобильных телефонов, смартфонов и планшетов – полная изоляция от внешнего мира, чтобы целиком погрузиться в процесс общения с родными и близкими.

 

Участников шоу ждет увлекательная программа: мастер-классы, тренинги, создание арт-объектов, походы, прогулки и еще множество самых разных приключений! По итогам шоу будет определен победитель, который выиграет поездку на море для всей семьи. Всех остальных участников ждут приятные подарки.

 

Стать героями реалити-шоу могут любые семьи с детьми от 10 лет и старше из разных регионов России. Подать заявку на участие можно онлайн на сайте Я – родитель. Для этого необходимо заполнить анкету и записать ролик с рассказом о своей семье и о проблемах в воспитании детей, с которыми пришлось столкнуться.

 

Заявки на участие в реалити-шоу принимаются до 27 июня. Торопитесь, и возможно, именно ваша семья станет одной из семи счастливчиков!

 

Организатором реалити-шоу «Территория семьи» выступает Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Реалити-шоу станет продолжением акции «Семейная диспансеризация», стартовавшей по всей России в мае этого года. В рамках акции родители могут пройти «диагностику», разработанную профессиональными психологами, чтобы выявить, какие сложности в общении с ребенком у них существуют, а также узнать, как наладить взаимоотношения и научиться лучше понимать друг друга. «Семейную диспансеризацию» можно пройти онлайн на сайте Я – родитель.

 

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Дополнительная информация:

 

Принять участие в кастинге: https://www.ya-roditel.ru/contests-promotions/territoriya-semi/

20 июнь 08:31 | : Экономика

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