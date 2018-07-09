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Мусор атаует! Уроки челябинского коллапса (для Архангельска)

Из-за целого ряда неграмотных решений жители города-миллионника Челябинска остались один на один с горами мусора и крысиными ордами. Как не повторить чужой горький опыт, в первую очередь затягивая принятие важнейших решений?

 

Уральское ЧП с вывозом мусора прогремело на всю Россию и дальше. Еще бы – судя по картинкам, Челябинск пережил чуть ли не зомби-апокалипсис. Тысячи (!) постов с эпичными фотками в соцсетях, сотни публикаций, десятки сюжетов на региональных и федеральных телеканалах, грозные оргвыводы и уголовные дела  - тема явно не прошло незамеченной.

Причина же сентябрьско-октябрьского мусорного коллапса в Челябинске, где даже пришлось вводить режим чрезвычайной ситуации из-за скопившихся на мусорных площадках отходов, заключается в неверно разработанной системе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Такое мнение выразили эксперты, отмечая, что ситуация стала критической после закрытия городской свалки.

А всё потому, что время было безвозвратно упущено: и с подготовкой к закрытию свалки, и с поиском места и строительством нового полигона, и с принятием обоснованных тарифов на вывоз мусора. В итоге миллион с лишним жителей Челябинска однажды утром проснулись и с изумлением увидели у себя во дворах набитые доверху мусорные контейнеры, которые никто не собирался вывозить.

Как развивались эти воистину драматические события?

«10 сентября нам объявили, что с 11 числа свалка в городе закрывается, хотя мы ожидали этого несколько позже, и нам пришлось возить ТКО в Полетаево (около 70 км от Челябинска, плюс еще 30 км – протяженность города). Это большие затраты, так работать мы не можем», — рассказал журналистам председатель ассоциации предпринимателей в сфере обращения с отходами Челябинской области Константин Смолин. По его словам, возить мусор на новый полигон оказалось невыгодно. За одну неделю перевозчики потратили почти месячную норму топлива. Учитывая площадь крупнейшего города Урала – 53 тысячи га, и его протяженность – более 30 км, это неудивительно.

Одним из важных элементов региональной схемы обращения с ТКО был полигон «Полетаево» под Челябинском. После традиционно жарких дискуссий и долгих поисков ему отвели место подальше от густонаселенных районов. Все бы хорошо, да вот новый полигон в Челябинской области оказался расположен слишком далеко от собственно мегаполиса – главного производителя мусора, и это сразу вызвало проблему с транспортировкой.

Перевозчики мусора и раньше говорили, что схема недоработана, предлагали разные пути решения, в том числе изменение тарифов, но им отказывали и говорили, что схема рабочая, все будет хорошо. И предложили возить отходы в Полетаево по тарифу, рассчитанному на вывоз мусора на городской полигон. Ведь резко поднимать тарифы на вывоз ТКО никто не хотел – власти обоснованно опасались народного гнева, а транспортировка на десятки километров очень даже существенно увеличивала и без того приличные коммунальные платежи челябинцев. И волевое решение о закрытии свалки и переносе всех логистических схем на новый полигон стало для тамошнего регионального оператора довольно неприятным сюрпризом.

Челябинские власти, конечно, все отрицают и имеют свои аргументы. Так, по словам  пресс-секретаря губернатора Челябинской области Дмитрия Федечкина, переговоры с предприятиями по перевозке отходов и закрытии городского полигона велись заранее.

«Были и встречи, и переговоры, весь комплекс мер, который нужно было предпринять в этой ситуации, был принят. Губернатор на протяжении долгого времени говорил, что полигон может быть закрыт, это было плановое мероприятие, и мы начали заблаговременно информировать людей. Предприятия в одностороннем порядке перестали выполнять договорные обязательства», — отметил он.

Сейчас власти вынуждены привлекать новых перевозчиков, чтобы не допустить повторения ситуации. По данным Горэкоцентра (муниципального центра по обращению с отходами), ранее отходы вывозило 11 подрядчиков, а сегодня - только один. Для стабилизации обстановки в городе был введен режим чрезвычайной ситуации, в городе работает более 90 спецавтомобилей, которые привлечены из других районов области и даже других регионов. Ежедневно вывозится около 850 тонн отходов.

Но жители Челябинска почему-то не оценили усилий властей и выступили с требованием вновь установить режим чрезвычайной ситуации в городе. По их мнению, мэрия рано успокоилась, а мусорный коллапс еще не закончился.

«Горожане до сих пор отправляют нам фотографии мусора и истории о горах отходов, неприятном запахе, крысах и мышах на помойках, а также выставленных счетах, – написали в сообществе «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте». – Мы призываем власти города, а также вышестоящие органы ввести режим ЧС и принять необходимые меры по ее устранению».

В соцсетях ежедневно выкладывают фотки с крысиными ордами, снующими по дворовым помойкам. Животные мгновенно расплодились в благоприятной для себя среде, а обычные меры дератизации не дают никакого эффекта. Ведь бороться нужно не последствием – крысами, а первопричиной – залежами мусорных куч.

В «разруливание» ситуации были вынуждены вмешаться даже федералы: так, полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов дал поручение челябинскому губернатору Борису Дубровскому решить ситуацию за три дня и попросил правоохранительные органы привлечь к ответственности всех виновных. Их, безусловно, привлекут и накажут, кое-кого уже даже арестовали, но изначально допущенных ошибок это уже не изменит.

А что думают по этому поводу независимые специалисты? Эксперты видят несколько способов решения и предотвращения мусорного коллапса. Первый заместитель Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов предлагает создавать мусоросортировочные центры на промплощадках, которые находятся не далее, чем в 10-12 километрах от областного центра.

«Примерно 30-40% отходов с высокой степенью сортируемости, с высокой степенью вторичного использования, можно будет отложить. Если запустить раздельный сбор, создание сортировочных мощностей, создание перерабатывающих мощностей, то общий поток городских отходов примерно на 30-35% сокращается», — отметил он.

По мнению Исмаилова, сейчас власти нужно общаться с населением, чтобы объяснить причину произошедшего. «И надо договариваться с регоператором, надо корректировать территориальную схему, исключать теперь из нее этот объект (новый отдаленный городской полигон), нужно корректировать все транспортные, логистические пути, потоки направлять определенным образом в другие места», — пояснил он.

Какой же опыт можно извлечь из этих нерадостных челябинских событий?

Во-первых, откладывая до последнего (по любым причинам) внедрение новой системы обращения с отходами, Архангельская область рискует пережить аналогичный мусорный коллапс. То у нас никак не могут выбрать площадку под полигон, но не принимают обоснованный тариф, то никак не проведут общественные слушания… – причин много, а исход – один.

Во-вторых, можно разместить новый полигон (экотехнопарк, мусороперерабатывающий комплекс – называйте как угодно) километрах в ста и далее от городской черты густонаселенного мегаполиса Архангельск-Северодвинск-Новодвинск. Скажем, где-нибудь в глубине Приморского или Пинежского района. Новую площадку (от безысходности ситуации) подыскать все равно придется. Но тогда не стоит удивляться, почему в графе «Вывоз ТКО» будут фигурировать трехзначные круглые цифры, растущие чуть не ежеквартально. Это называется просто: «транспортное плечо», т.е. накладные расходы на дальнюю перевозку, безусловно, лягут на плечи населения и предприятий. Кто ж еще будет платить за производимый ими мусор? Транспортные расходы попадут в тариф, из тарифа плавно перетекут в магазинные ценники (особенно продуктовые – ведь большую часть тары и отходов предприятий поставляет именно розничная продовольственная торговля). И вывоз отходов непременно оплатит покупатель.

И, в-третьих, все эти примеры хорошо известны. Хоть мы и именуем себя «пионерами-первопроходцами», на самом деле тернистый путь управления отходами уже прошли другие регионы, кто-то – относительно успешно (Волгоградская область), кто-то – не очень (Подмосковье, Челябинск, Карелия). Т.е. приличный опыт имеется. Но мы каждый раз изобретаем свой поморский велосипед – какое нам дело до других, мы – особенные, у нас всё не так.

К сожалению, всё так, и даже хуже, ведь соседи наступили на мусорные грабли, потирают разбитые носы, но движутся дальше, а мы еще только примеряемся, не желая принять во внимание чужую работу над ошибками.

 

Евгения Чеснакова, по материалам ТАСС, Ura.ru,

Фото подписчиков паблика «Типичный Челябинск».

 

18 октябрь 07:35 | : Экономика / Скандалы

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