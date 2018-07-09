Строительство «ЭкоТехноПарка» может получить статус приоритетного инвестпроекта

Рабочая группа по рассмотрению инвестиционных проектов рекомендовала направить на рассмотрение комиссией по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области для присвоения статуса приоритетного инвестпроекту по строительству ЭкоТехноПарка «Шиес». Об этом сообщил руководитель агентства стратегических разработок Архангельской области Игорь Девятко, комментируя итоги заседания рабочей группы.
– Итогом реализации инвестпроекта станет создание инновационной и безопасной инфраструктуры по вывозу и хранению твердых коммунальных отходов с максимальными гарантиями отсутствия вреда окружающей среде, – пояснил Игорь Девятко.
Как было отмечено в ходе заседания рабочей группы, срок реализации проекта – от проектирования до ввода в эксплуатацию «ЭкоТехноПарка» – составит примерно полтора года. Объект должен вступить в строй в феврале 2020 года. Итогом реализации инвестпроекта станет создание 500 рабочих мест, при этом средняя заработная плата на предприятии составит 44 тысячи рублей.
Технологической же основой проекта станет получившая в последнее время широкое распространение в европейских странах система брикетирования отходов. Предварительно отсортированные и прессованные отходы будут упаковываться в устойчивую к температурным воздействиям и механическим повреждениям герметичную оболочку, которая позволяет экономично и безопасно для окружающей среды транспортировать отходы от мест переработки к местам размещения.
– По сути, инновационность проекта и заключается в изменении существующей системы обращения с отходами, – подчеркнул Игорь Девятко. – Ведь сейчас накопление отходов осуществляется на площадках с небольшим транспортным плечом от мест образования отходов и в несортированном виде. А предлагаемые технологии позволяют не только избежать нанесения вреда окружающей среде, но переводят само отношение к вопросам утилизации отходов на принципиально иной уровень.
Стоит также отметить, что в составе «ЭкоТехноПарка» будут предусмотрены сооружения инженерной защиты окружающей среды – например, комплекс очистных сооружений хозяйственно-бытовых, дождевых и производственных стоков.
Окончательное решение о перспективах проекта будет принято по итогам заседания комиссии по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области, которое состоится 18 октября 2018 года.