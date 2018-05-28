Рогозин, космоса не нюхавший. Дырки не в обшивке МКС, а в головах

Жена за ужином сообщила – в МКС обнаружена дырка. Я предложил выпить за упокой всех там находящихся...

Вы когда-нибудь задумывались, почему советским космонавтам по прилёту в обязательном давали звание Героя Советского Союза? Ну, первому-второму-третьему, ну, первой женщине, тому, кто первый в открытый космос вышел, рекордсменам по пребыванию… но всем-то за что?! Понятно, что работа штучная, так и платите за неё соответствующе (что, кстати, и делали – личная «Волга» для 98 % жителей СССР нечто недостижимое). Но звание Героя, самое уважаемое в стране… не слишком ли?

Но потом я понял. Любая внештатная ситуация на околоземной орбите может закончиться трагически. Это не пожар, не извержение вулкана, не цунами и не нападение медведя, оттуда не уползти, не убежать. Помощи ждать неоткуда, шансов на спасение ноль. И хорошо, если смерть будет мгновенной, а если нет? Тихо умирать от удушья, зная, что никакое МЧС не примчится… бррр.

То есть, любой космонавт, оторвавшийся вместе с ракетой от земли, потенциальный смертник. Поэтому практически все фильмы о космосе носят элементы неполадок, какой ещё зрителю нужен экшн?!

Вообще и нам, и американцам невероятно повезло, что освоение космоса обошлось малой кровью… пока обходится.

Это я всё к тому, что любое сообщение о неполадках на МКС буквально ставит на уши всю страну и уж точно не остаётся без внимания, тут патриотизм просыпается у самых упёртых диссидентов. Но когда расследование причин превращается в фарс…

Дано: В ночь на 30 августа астронавты, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС) зафиксировали утечку воздуха. Были приняты меры, чтобы определить, откуда идет утечка. Американский экипаж собрался в российском сегменте, дальше поочередно происходило перекрытие отсеков для того, чтобы понять, где и что произошло. В итоге сообща локализовали проблему. Как выяснилось, утечка возникла из-за образования микротрещины в пристыкованном к МКС корабле "Союз МС" номер 739, который отправился к станции в июне этого года.

Обо всём этом народу и, соответственно, Кремлю доложил глава «Роскомоса» Дмитрий Рогозин. Человек больше творческий, чем военный… образование чисто гуманитарное. Уж сколько он шишек за этот космос получал в ранге вице-премьера по военно-промышленному комплексу, а его в самое пекло сунули. Типа на расстрельную должность, как раньше на сельское хозяйство? Не тот случай, космос – та самая область, где у нас по определению всё хорошо. Даже отлично. За неделю до обсуждаемого инцидента российские СМИ презрительно так объявили – со следующего апреля не будем больше возить америкосов на околоземную орбиту, не заслужили. И совсем мало кто уточнил, что это американцы отказываются оплачивать подобную услугу, так как она подпадает под военно-техническое сотрудничество, запрещённое санкциями. Но наш народ особо в мелочах не разбирался… он же простой.

Не знаю, сколько нам платили американцы за один заброс в космос. По ходу, много, раз Рогозин так расстроился-разнервничался… такие деньги утекают! Теперь ещё заставляют признать, что у нас бардак на сборке. Помните, как отстаивали честь строителей подлодки «Курск»… какие только конспирологические теории не выдвигали про бродячие подлодки НАТО. Вот и сейчас…

Отверстие в обшивке пристыкованного к Международной космической станции корабля "Союз МС-09", ставшее причиной утечки воздуха на МКС, мог просверлить психически неустойчивый член экипажа, предположил депутат Госдумы РФ, космонавт Максим Сураев. Правда, первым эту версию вбросил в информационное пространство опять же Рогозин, посетовавший, что космонавты на орбите от скуки чёрте чем занимаются. Но откуда журналисту это знать, ни разу невесомости не нюхавшему? И вот нашлось подтверждение в лице космического бродяги (подозреваю, что единоросса).

Сураев всё описал так, чтобы было понятно обывателю. Люди долго болтаются в безвоздушном пространстве, их психика начинает выделывать кренделя. Фигня, что их на земле перед запуском долго и тщательно проверяют на устойчивость и совместимость, ТУТ одно, а ТАМ другое. Кто-то захотел пораньше вернуться домой (а полётные полностью получить, форс-мажор наверняка предусмотрен), проковырял в обшивке дырочку и… будьте любезны.

Знаете, что напоминает? Космический фильм с Брюсом Уиллисом, где гулеванит брошенный на орбите российский космонавт с водкой, отвёрткой и ушанкой. Только он тогда воспринимался грязным политическим пасквилем от первейшего идеологического противника… а здесь свои цинично приложили.

Этот сверлёж дырок на орбите, конечно, запустил целую серию хохм. Для чего шурупчик понадобился? Чтобы повесить портрет Путина, ведь МКС фактически выполняет роль офиса российского представительства на околоземной орбите. Или для иконы, где ещё думать о бренности бытия, как не ТАМ. Или для ковра на стену – создать свой маленький мещанский уют… опять же детство вспомнить.

Интересно, почему сразу не перевели стрелки на американцев-вредителей, из модуля в модуль шастающих? Или эта версия ещё впереди?

Эксперт-парламентарий, в своё время проведший в космосе 167 суток без перерыва (представляете, как успел облучиться), объясняет свою версию тем, что любую маломальскую трещинку в корпусе зафиксировали бы и устранили ещё на земле. Безусловно… если бы было кому. Вот предложение по работе от Государственного ракетного центра имени академика Макеева, что расположен в г. Миасс (Челябинская область). Там специалистам-инженерам с опытом работы в ракетостроении предлагается от 10 до 12 тысяч в месяц в зависимости от специализации. Да, скорее всего это голый оклад, но со всеми возможными накрутками вряд ли выйдет больше 40 тысяч в месяц. И какое качество труда вы собираетесь требовать от людей, проживающих не в самом благополучном во всех смыслах городе, за такую зарплату? Давайте спускаться с небес на грешную землю и поменьше думать о призвании и почёте профессии.

Да и Комиссия, проверяющая земную версию инцидента, склоняется к мысли, что трещина в обшивке появилась ещё во время сборки летательного аппарата. По их версии, виновник, по-простецки говоря, забздел сообщать, сам её заделал и никого не предупредил. Слишком просто, считаете? А версия о космонавте, сбегающем с околоземной орбиты, как двоечник с урока, намного солидней?

На самом деле в интернете можно найти свидетелей того, что даже в НПО «Энергия» у нас многое делается тяп-ляп и клеится на соплях (прямой аналог с случившимся на МКС). А почему нет, если мы также свои «Лады» собираем, их потом банками с болтами называют. Думаете, на космос другие руки работают? Везло, везло… но однажды не повезёт, как тому же Комарову.

И кто знает, каких собак в этом случае повесят на Рогозина, как руководителя «Роскосмоса». Вот он и прикрывается… уже о диверсии заговорил, типа у российской части экипажа с американской в последние дни были тёрки, и те решили нам навредить. Сомневаюсь, чтобы в НАСА набирали камикадзе… у коллективной работы в космосе совсем другие законы.

Что можно посоветовать нам всем в подобной ситуации и при такой постановке вопроса? Молиться… а что ещё остаётся с такими начальничками, как Рогозин.

P.S. Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, Который по мудрости создал станцию "Союз" и сотворил в нем многочисленные отверстия и полости. Открыто и известно престолу славы Твоей, что, если бы отворилось одно из них или замкнулось одно из них, нельзя было бы существовать и устоять перед Тобою ни часа!

Леонид Черток