Повторение пройденного. Бездействие министра Карпунова может спровоцировать новую "революцию врачей" в Архангельске

Архангельские медики снова бьют тревогу – скоро они не смогут проводить лапароскопические операции.

Лапароскопи́я — современный метод хирургии, в котором операции на внутренних органах проводят через небольшие (обычно 0,5—1,5 см) отверстия, в то время как при традиционной хирургии требуются большие разрезы. Лапароскопия обычно проводится на органах внутри брюшной или тазовой полостей. К преимуществам метода относятся малая травматичность и короткие сроки пребывания пациента в стационаре (6—7 суток), быстрое восстановление после операции, отсутствие болезненных ощущений, отсутствие послеоперационных рубцов, которые наблюдаются, например, при лапаротомии и других полостных операциях с разрезом. Восстановление пассажа кишечника также протекает быстрее, пациент после лапароскопической операции может самостоятельно питаться значительно раньше. Лапароскопическая хирургия успешно заменила открытую хирургию, так как изображение гораздо больше, чем то, что видит хирург глазами (современная лапароскопическая аппаратура дает увеличение до 40 раз, то есть операция выполняется почти как под микроскопом), используемая оптика позволяет посмотреть на объект операции под разными углами (с разных сторон), что дает гораздо большую возможность обзора, чем при традиционных операциях.

Хирург Архангельской областной детской клинической больницы Евгений Саблин рассказал изданию «Бизнес-класс Архангельск» о том, что оборудование для лапароскопии, поставленное еще 10 лет назад, начинает одно за другим выходит из строя, а дополнительное финансирование на его ремонт от регионального Министерства здравоохранения не поступает.

«Мы одними из первых в России начали делать лапароскопию, причем на высоком уровне, а сейчас страшно идти на самую обычную операцию. Оборудование может в любой момент дать сбой — так и происходит. Коагулятор – инструмент, позволяющий остановить кровотечение – часто не срабатывает. Из 12 лапароскопических оптик, которые были закуплены в 2008 году, в рабочем состоянии штуки четыре. На мониторе оборудования уже полгода горит предупреждение, что лампа, которая подает пучок света на оптическую систему, требует замены. Нашлись спонсоры, которые купили нам новую, но профессионализма наших медтехников не хватает, чтобы ее поменять. Страшно подумать, но в какой-то момент мы просто больше не сможем делать такие операции».

Как вспоминают ветераны редакции ИА RUSNORD, в 2009 году именно проблемы с лапароскопическим оборудованием в Первой городской больнице Архангельска стали одной из причин начала «революции врачей» в столице Поморья, которая чуть не снесла тогдашнего губернатора региона Илью Михальчука.