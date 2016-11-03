Медицинская апатия. Кому наступила на мозоль гомеопатия?

«В России гомеопатия официально признана лженаукой в России», - говорится в меморандуме Комиссии Российской Академии наук по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований.
Гомеопатия - вид альтернативной медицины, сформулированный в XVIII веке немецким врачом Христианом Ганеманом. Его суть - применение препаратов, содержащих сверхмалые дозы действующего вещества, либо вовсе лишенные его молекул. Метод основан на устаревших представлениях о том, что материя бесконечно делима, и поэтому растворы можно разбавлять в любой степени - в том числе до тех пор, пока в них не останется действующего вещества.
Меня этой лженаукой потчевали с детства. Бабушка, с которой пришлось жить все школьные годы, обожала лечиться. Так и говорила: «Я люблю и УМЕЮ болеть». Вообще была непревзойдённым мастером выдавливать слезу… впрочем, жизнь её действительно не назовешь лёгкой. Вот я не любил и не умел болеть, но все инфекции, гриппы, эпидемии не пропускал, плюс хронические тонзиллиты-гаймо
Однако российские ученые утверждают, что гомеопатия не является безвредной: больные тратят значительные средства на недействующие препараты и пренебрегают средствами лечения с подтвержденной эффективностью. Это может приводить к неблагоприятным исходам, в том числе к смерти пациентов.
«Комиссия подтверждает, что принципы гомеопатии и теоретические объяснения механизмов ее предполагаемого действия противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительные экспериментальны
То есть, как я понимаю, налицо шарлатанство от медицины? Вот ведь странно. Уж кто истово боролся со всякими лженауками, которые чуть позже стали основополагающим
Хотя тоже странно. Так сложилось, что в 80-х я близко соприкасался с миром экстрасенсов. Их тоже колбасили будьте-нате. Как подлечит знаменитая Джуна генсека Брежнева в Сочи - вроде бы разрешают, лаборатории создают, в «кремлёвке» кабинеты приёма пациентов открывают. А пришёл к власти материалист Андропов – сразу посадки пошли, разгромные статьи в «Литературке».
Так вот, в очередную такую медицинскую «оттепель» встретились ведущие экстрасенсы Москвы с кремлёвским «лепилой» Чазовым в Доме журналистов. И академик неожиданно признал – да, паранормальные способности, которыми можно корректировать биополе человека (считайте, исцелять), действительно существуют. Но он лично сделает всё возможное, чтобы это как можно дольше не признавалось. Ибо в противном случае минимум половина его коллег по традиционной медицине окажутся не у дел. Конкуренция…
Нет, сажать кого-то, гноить в ГУЛАГе, как было с генетиком Николаем Вавиловым, никого пока не собираются. А вот задавить рублём, выкинуть с рынка – это сколько угодно. Упомянутая комиссия рекомендовала Минздраву РФ вывести гомеопатические препараты из медицинского употребления в государственных и муниципальных лечебных учреждениях. Кроме того, рекомендовано не включать гомеопатию в стандарты оказания медпомощи, в клинические рекомендации и в протоколы лечения. Кстати, раньше в медицинском подполье жилось даже сытнее, чем в официозе. Зато теперь, когда разрешено всё, что не запрещено… какая действующая сила у этого абстрактного «не рекомендовано»?
Если рассматривать законодательный характер, то в этом плане у гомеопатии всё в порядке. На территории Российской Федерации гомеопатия является официально признанной дисциплиной, узаконенной приказами Министерства здравоохранения РФ. Первый приказ Министерства здравоохранения РСФСР "О развитии гомеопатического метода в медицинской практике и улучшении организации обеспечения населения гомеопатическими лекарственными средствами" (N115) был подписан еще 1 июля 1991 года. Этим приказом руководителям органов здравоохранения вменялось в обязанность способствовать развитию гомеопатической службы на хозрасчетной основе. Приказ носил разрешительный характер, преимущественно в отношении гомеопатических лекарственных средств и открытия аптек.
А по-человечески? Обличители гомеопатии ссылаются на «эффект плацебо». Ну и что, если кому-то реально помогает? Только если обозвать воду водой, никакого самовнушения ждать не приходится. Пусть будет гомеопатия, если реально кому-то помогает. В конце концов, это конечный результат любого лечения.
Главное для любого врача – облегчить страдания пациента.
Тут интересен пример и методы израильской медицины. Известно, что туда едут тысячи, если не миллионы страждущих (даже из Америки), а оттуда за тем же - считанные единицы. Немецкую медицину, которая лечит не больного, а болезнь, в Израиле считают продуктом той же примерно ментальности, что и Аушвиц. Медик, при диагностических процедурах причиняющий больному дополнительные страдания, а не устранение предмета исходных жалоб, воспринимается в Израиле скорей как садист, чем как врач. Страдание пациента могут облегчить очень разные факторы и агенты: друзья и родственники, животные, музыка, клоуны, религия, чтение, дизайн больничных интерьеров. И гомеопатия прекрасно вписывается в этот «набор милосердия».
У нас вместо этого с ней начинают бороться по методике «комиссаров в пыльных шлемах», ничего не предлагая взамен. Наоборот, отнимая. Десять лет назад каждый невролог, каждый терапевт в обязательном порядке писал мне в истории болезни: «Необходимо раз в полгода проходить курс медикаментозного лечения и наблюдения в стационаре». Сегодня участковые прямо говорят: «Если хотите полежать в больнице, вызывайте скорую при высоком давлении, иного пути попасть в стационар практически нет». Как и денег у областной медицины… ну, это уже я от себя.
Я тут почитал некоторых наших официальных медиков с властью и учёными степенями, которые именуют гомеопатию не иначе как «средневековым мракобесием». Отлично, господа, но тогда давайте бороться с ненаучными явлениями комплексно. О гомеопатах в последние годы я слышу крайне мало, их номер 10 (в лучшем случае). А что вы скажете за знахарей, астрологов, колдунов и хиромантов? Рекламой их услуг пестрят всё жёлтые издания. Или (начинаю кощунствовать) за любую из религий? Ведь существование бога ещё не получило научного подтверждения. Откуда такая избирательность?
Каждый день с экранов телевизоров нас пугают суммами, требующимися на лечение того или иного больного ребёнка. На взрослых не собирают… иначе наше телевидение только и будет работать на этот сегмент. Собрать несколько сотен тысяч себе на лечение у подавляющего большинства россиян нет никаких шансов.
Пусть уж гомеопатия кому-то из них поможет. Если сможет, конечно…
Леонид Черток