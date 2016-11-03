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Бывший мэр против МЭРа: За "увидеть Путина в Архангельске" с чиновников требуют по 150 000

С чиновников за участие в Арктическом форуме в Архангельске собираются брать по 150 тысяч рублей.

С таким скандальным заявлением выступил бывший мэр Воркуты Игорь Шпектор, он же президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, его процитировала «Независимая газета».

Впрочем, деньги берут не за приезд в Архангельск, а за участие в совещании, на котором обещается присутствие президента Путина. Мероприятие организует Министерство экономического развития, если информация подтвердится, то оно и является «кассиром».

Экс-мэр Воркуты рассказывает, что федеральное ведомство настоятельно рекомендовало провести параллельно с президентским совещанием и съезд союза арктических городов РФ, на который должны будут приехать все мэры. Правда за участие в президентском совещании придется заплатить по 150 000 рублей с человека. По словам Шпектора, рядом с министерством создана «специальная структура, которая зарабатывает деньги» на доступе к Владимиру Путину.

Есть уточнение – указанную выше сумму берут за то, чтобы увидеть Путина, что называется, «живьем». Можно заплатить только 100 000… тогда без присутствия на пленарном заседании. Но потом соврать «я Путина видел» чиновнику никто не запрещает.

Позже представители Минэкономразвития выступили с опровержением этой информации… однако наблюдатели, опрошенные редакцией, после истории с Улюкаевым уже ничему не удивляются.

20 январь 08:16 | : Экономика / Скандалы

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