Архангельская область: Привился от ковида – получи автомобиль!

На страну накатывает новая волна коронавируса. По мнению эпидемиологов, это прямое следствие пренебрежительного отношения части российских граждан к вакцинации. По принципу – «нас уж точно пронесет». Регионы не видят другого выхода как вводить стимулирующие факторы.
В Архангельской области стартовала акция Прививайся, если хочешь быть здоров!”. Она продлится до 17 сентября.
Согласно статистике регионального управления Роспотребнадзора, за последние сутки в Архангельской области выявили более сотни новых случаев COVID-19. Количество заболевших растёт и в других регионах России, а где-то, как например в Москве, карантинные меры вновь ужесточаются. В СМИ всё громче звучит словосочетание “третья волна” и в таких условиях вопрос скорейшей вакцинации населения становится необычайно острым.
Чтобы привлечь внимание северян к вакцинации от новой коронавирусной инфекции, “Регион 29” решил провести конкурс “Прививайся, если хочешь быть здоров!”, победители которого получат ценные призы.
- Мы устраиваем эту акцию, чтобы “подтолкнуть” к вакцинации людей, которые всё ещё сомневаются, стоит ли им делать прививку. В дополнении к иммунитету, который она обеспечит, у северян появится возможность выиграть автомобиль или другой приз - холодильник, телевизор и не только, - рассказал управляющий холдинга “Регион 29” Денис Горин.
Принять участие в акции и получить шанс выиграть один из более чем 300 призов может любой житель Архангельской области, прошедший вакцинацию от COVID-19 c 17 июня по 17 сентября. Разыгрываться призы, в числе которых автомобиль, велосипеды, бытовая техника и много другое, будут в прямом эфире телеканала “Регион 29”. Всего розыгрышей будет три - 26 июля, 9 августа и 21 сентября.
- Если не предпринять таких кардинальных мер, как вакцинация, то количество заболевших в области будет расти. И, как мы все понимаем, чем больше инфицированных - тем больше вероятность неблагополучных исходов. Я призываю всех, кто ещё не вакцинировался, не перенёс инфекцию, сделать прививку от COVID-19 в кратчайшие сроки. Это может спасти не только вашу, но и чужую жизнь, - прокомментировал инициативу руководитель регионального минздрава Александр Герштанский.
Как получить заветный приз? Это несложно.
Для участия в конкурсе необходимо пройти полный курс вакцинации с 17 июня по 17 сентября в одном из региональных пунктов - их список представлен на сайте акции. После второго укола каждый, кто вакцинировался, получит специальный купон с уникальным номером. Его необходимо сохранить до розыгрыша призов.
- Средства профилактики, безусловно, помогают человеку не заразиться. Да, маски и перчатки снижают риск заболеть, но исключить заболевание они не могут. Сопоставить эти методы по эффективности с вакцинацией невозможно, - отметил главный внештатный инфекционист минздрава Архангельской области Владимир Агафонов.
Отметим, что на сегодня полный вакцинальный комплекс от COVID-19 получили более 112 тысяч человек и более 133 тысяч жителей Поморья прошли первый этап вакцинации. Для обеспечения иммунитета у 60 процентов взрослого населения региона необходимо привить от COVID-19 почти 516 тысяч человек.
Все условия акции и список призов доступны на сайте “Прививайся, если хочешь быть здоров”. Связаться с организаторами конкурса можно по телефону +7 902 700 0893 или по электронной почте: za@region29.ru.