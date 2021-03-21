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Водители Архангельской области четыре дня будут дышать в трубочку

С 30 апреля по 3 мая в регионе проходит специальное мероприятие «Трезвый водитель».
Управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, является одним из видов правонарушений, представляющих угрозу для безопасности дорожного движения. Своевременное выявление таких нарушений – одна из важнейших задач сотрудников полиции.
Необходимость проведения мероприятия связанна с тем, что эти ДТП характеризуются высокой тяжестью последствий.
Госавтоинспекция призывает не оставаться равнодушными к проблеме управления транспортными средствами нетрезвыми водителями и своевременно сообщать информацию в дежурную группу ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Архангельску по телефону 41-27-44 или в единую дежурную диспетчерскую службу по телефону «112», а также можете можно воспользоваться Интернет-ресурсом «Сообщи о пьяном водителе» в социальной сети «ВКонтакте» или в мессенджере «Вайбер». Напишите сообщение, где обязательно укажите марку, модель, цвет транспортного средства и примерное направление движения.

 

30 апрель 14:07 | : Будни

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