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Музей авиации Севера отмечает юбилей

6 февраля 2021 года Музею авиации Севера исполняется 40 лет. Общественный музей авиации Севера был создан на базе Архангельского объединенного авиаотряда по инициативе Архангельского управления гражданской авиации.    Организатором, идейным вдохновителем и первым директором музея являлся Гавриил Владимирович Личков.

18 мая 1984 года Министерство культуры РСФСР присвоило Музею почетное звание «Народный музей». Эта награда являлась признанием больших заслуг Музея в его работе. 

В музейное собрание входит архив и большая библиотека, которая состоит из книг по истории авиации, технической и учебной литературы, журналов, газет.

За годы своей работы Музей был отмечен многочисленными наградами.

На протяжении своей истории музей работал благодаря поддержке региональных авиапредприятий и Архангельского управления гражданской авиации.

С 2017 года Музей вошел в состав АО «Аэропорт Архангельск» в качестве экспозиционно-выставочного отдела. Благодаря Акционерному Обществу удалось не только сохранить Музей и уникальные фонды, но и дальше развивать все направления музейной деятельности.

В настоящее время Музей авиации Севера пользуется большой популярностью у жителей и гостей Архангельска и Архангельской области. Постоянно проводятся экскурсии по основной экспозиции и на воздушные суда экспозиции под открытым небом, экскурсии по профориентации школьников на базе службы поискового и аварийного-спасательного обеспечения полетов аэропорта.

05 февраль 16:33 | : Будни

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