С Нового года непотушенная сигарета на балконе влетит в копеечку

А также оставленная там же без присмотра горящая свеча.
Кроме того, с 1 января 2021 года вступает в силу еще ряд строгостей, непосредственно касающийся жильцов многоквартирных домов.
Например, запрещается хранить личные вещи на цокольных этажах, а газовые приборы не могут эксплуатироваться без прохождения технического обслуживания, а также в случае неисправности. По мнению экспертов, в реальности это приведет к опасности использования любой новой газовой плиты без ее диагностики специалистами за счет жильца.
Еще возникнут проблемы с решетками на окнах, распложенными на первых этажах, если в подомовом плане они указаны как эвакуационные выходы. Тоже касается и дверей.
А вот и санкции: «За все эти правонарушения можно получить штраф от 2 до 5 тысяч рублей согласно ст. 20.4 КоАП РФ. Если будет причинен вред здоровью других людей, в ход пойдут ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».
По мнению наблюдателей, лучшей рекламы индивидуальному малоэтажному строительству и придумать нельзя…