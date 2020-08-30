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С Нового года непотушенная сигарета на балконе влетит в копеечку

А также оставленная там же без присмотра горящая свеча.

Кроме того, с 1 января 2021 года вступает в силу еще ряд строгостей, непосредственно касающийся жильцов многоквартирных домов.

Например, запрещается хранить личные вещи на цокольных этажах, а газовые приборы не могут эксплуатироваться без прохождения технического обслуживания, а также в случае неисправности. По мнению экспертов, в реальности это приведет к опасности использования любой новой газовой плиты без ее диагностики специалистами за счет жильца.

Еще возникнут проблемы с решетками на окнах, распложенными на первых этажах, если в подомовом плане они указаны как эвакуационные выходы. Тоже касается и дверей.

А вот и санкции: «За все эти правонарушения можно получить штраф от 2 до 5 тысяч рублей согласно ст. 20.4 КоАП РФ. Если будет причинен вред здоровью других людей, в ход пойдут ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».

По мнению наблюдателей, лучшей рекламы индивидуальному малоэтажному строительству и придумать нельзя…  

08 декабрь 07:27 | : Будни

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