Крестный ход по водам Северной Двины в память о замученных большевиками

Крестный ход в память о жертвах репрессий прошел на катерах по акватории Северной Двины вблизи Архангельска. Возглавил группу священник Владимир Логинов, настоятель Успенского храма в деревне Новинки (Приморский район).
От острова Ельничный, что в 20 километрах от Лявли, на трех катерах крестоходцы отправились в сторону Архангельска. «Останавливались в тех местах, где в годы лихолетья совершались массовые уничтожения людей, — рассказал отец Владимир. — Совершали заупокойные молитвы по всем, кто был убит в этих краях».
Известно, что на острове Ельничный в 1930-е годы массово расправлялись с заключенными Холмогорского концентрационного лагеря. Сейчас там установлен поклонный крест.
На острове Красном вблизи деревни Бабонегово молодое советское государство топило в реке узников ГУЛАГа полными баржами. В бабонеговоской яме (так в народе называют это место) крестоходцы опустили на воду венок из цветов.
У Никольского храма в Лявле также проводились расстрелы в 1928 —1932 годах. Кроме того, убийства происходили в Зачапино, Ершовке, по дороге в деревню Трепузово.
Отметим, что крестный ход по Двине в память о жертвах репрессий совершается в Архангельской епархии при поддержке группы компаний «Автодороги» ежегодно. Начало традиции положил ныне покойный Николай Васильевич Суханов. Он работал в Лявле школьным учителем и изучал историю села. Так он начал исследование самых страшных страниц прошлого.
Лявля — одно из мемориальных мест. Там с 1928 года действовало Управление девятой базы Управления северных лагерей особого назначения (УСевЛОН). В Лявле и рядом с ней массово уничтожали заключенных, в том числе многих священнослужителей. С 1934 по 1936 год исполнение приговоров производилось в лесу около нынешнего дачного кооператива «Северодвинка». С 1936 года основным расстрельным районом становится лес по правой стороне речки Черная между Бабонегово и Конецгорьем. Район был обнесен глухим забором. Стоял дом (сторожка), в котором постоянно находился сотрудник НКВД. С 1943 стреляли уже в городе, а трупы вывозили в лес за псаревским кладбищем.
В 2000-х годах на местах захоронений Архангельский православный союз промышленников и предпринимателей установил десять поклонных крестов.