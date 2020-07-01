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Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации пациентов, переболевших COVID-19

Минздрав России разработал и направил в регионы методические рекомендации по оказанию медицинской реабилитации пациентам, переболевшим коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба министерства, которую цитирует ТАСС.

Рекомендации учитывают особенности реабилитации детей, взрослых и пациентов, которым требуется оказание специализированной медпомощи, их маршрутизацию на этапы реабилитации, а также мероприятия по оздоровлению медиков, борющихся с коронавирусной инфекцией. Согласно рекомендациям, направление пациентов в медорганизации следует осуществлять с помощью предварительного дистанционного консультирования для определения этапа реабилитации.

"Особенностью пациентов с COVID-19 является необходимость в изоляции в течение 14 дней после выписки с этапа специализированной или реабилитационной стационарной помощи. Это оптимальное время для проведения мероприятий по медицинской реабилитации дистанционно на дому с использованием телемедицинских технологий", - отметили в пресс-службе Минздрава. Для дальнейшей реабилитации после постинфекционной изоляции пациенты могут быть направлены в медорганизации на основании региональных дорожных карт маршрутизации.

Как добавили в министерстве, рекомендации предназначены для врачей первичного звена, инфекционных лечебно-профилактических учреждений, отделений интенсивной терапии инфекционного стационара.

31 июль 11:14 | : Будни

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