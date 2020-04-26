В Архангельской области китайцы не нашли ничего загадочного

Китайский туристический портал опубликовал места в России, которые, по их мнению, содержат много загадочного и даже мистического.
Итак, на первом месте в этом спорном списке Саамские лабиринты в Карелии, которые туроператоры из Поднебесной отнесли к шаманским.
Далее идут Китовая аллея на острове Итыгран, Кашкулакская пещера в Хакасии (пещера Черного дьявола), Телецкое озеро на Алтае, Васюганские болота в Западной Сибири, гора Холатчахль на Северном Урале, названная «горой мертвецов», а также озеро Светлояр в Нижегородской области и Плещеевом озере в Переславле-Залесском, которое сами местные жители считают загадочным и опасным местом.
В рейтинг также вошли древний город Аркаим в Челябинской области, где четыре тысячи лет назад находилось поселение южноуральцев, и Патриаршие пруды в Москве («Мастер и Маргарита» М. Булгаков).
Как мы видим, в списке не нашлось места природным достопримечательностям Архангельской области. И это при наличии у нас Соловков и Кенозерья!
Да чтобы они понимали…
(на фото: соловецие лабиринты Большого Заячьего острова)