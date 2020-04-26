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В Архангельской области китайцы не нашли ничего загадочного

Китайский туристический портал опубликовал места в России, которые, по их мнению, содержат много загадочного и даже мистического.

Итак, на первом месте в этом спорном списке Саамские лабиринты в Карелии, которые туроператоры из Поднебесной отнесли к шаманским.

Далее идут Китовая аллея на острове Итыгран, Кашкулакская пещера в Хакасии (пещера Черного дьявола), Телецкое озеро на Алтае, Васюганские болота в Западной Сибири, гора Холатчахль на Северном Урале, названная «горой мертвецов», а также озеро Светлояр в Нижегородской области и Плещеевом озере в Переславле-Залесском, которое сами местные жители считают загадочным и опасным местом.

В рейтинг также вошли древний город Аркаим в Челябинской области, где четыре тысячи лет назад находилось поселение южноуральцев, и Патриаршие пруды в Москве («Мастер и Маргарита» М. Булгаков).

Как мы видим, в списке не нашлось места природным достопримечательностям Архангельской области. И это при наличии у нас Соловков и Кенозерья!

Да чтобы они понимали…

(на фото: соловецие лабиринты Большого Заячьего острова)

25 май 12:26 | : Будни

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