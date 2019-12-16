Национальный индекс страхов. Чего больше всего боятся жители Архангельской области?

Как выяснили социологи, анализируя публикации в СМИ и реплики в социальных сетях, на конец прошлого года жители Архангельской области больше всего боялись: плохой медицины; стихийных мусорных свалок (провала мусорной реформы). изменения (потепления) климата.
Мотивация последнего пункта: Аномально теплая и бесснежная зима в значительной части страны, прежде всего, в Центральной России, спровоцировала всплеск опасений, что изменение климата становится реальным, а его последствия теперь ощутимы и в России. Данная тема широко освещалась как традиционными СМИ, так и обсуждалась в социальных сетях. СМИ и соцмедиа широко цитировали зарубежных ученых, политиков, общественных деятелей, уделявших внимание проблеме изменения климата. Дискуссии и новостной фон вокруг тематики климатических изменений привлекли дополнительное внимание к фигуре Греты Тунберг.
Еще в одну общероссийскую фобию, а именно – страх перед армейской дедовщиной, Архангельская область не вошла… скандал с майором-членомером из в/ч под Рикасихой отошел в прошлое.
Примечательно так же, что в список регионов, чьи жители испытывают мусорную фобию, вошла… Москва, откуда мусор собираются развозить по городам и весям.