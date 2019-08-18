Архангельск не попал в список городов, где пользуются спросом женщины с "низкой социальной ответственностью"

По данным федерального социологического опроса, проведенного в октябре 2019 года независимым агентством Zoom Market, больше всего услугами женщин с низкой социальной ответственностью (по Путину) пользовались мужчины, проживающие в: Екатеринбурге, Краснодаре и Москве.
Мужчинам, проживающим в 25 городах РФ, задавали три вопроса: скажите, как Вы относитесь к женщинам с низкой социальной ответственностью? Считаете ли Вы, что эту деятельность нужно легализовать и получать с нее налог в пользу государства? Скажите, Вы или Ваши друзья пользовались услугами женщин с низкой социальной ответственностью?
Негативно к женщинам с низкой социальной ответственностью относятся 18% российских мужчин, 4% положительно и 78% нейтрально.
31% мужчин, участвующих в опросе, поддерживают предложение легализовать продажную любовь, 12% не имеют четкой позиции по этому вопросу, а 57% выступают против.
23% респондентов, попавших в выборку, признались, что они или их друзья пользовались услугами женщин с низкой социальной ответственностью.
На основании ответов респондентов был сформирован рейтинг по популярности услуг женщин с низкой социальной отвественности в российских городах: Екатеринбург (1), Краснодар (2), Москва (3), Новосибирск (4), Самара (5), Владивосток (6), Ростов-на-Дону (7), Челябинск (8), Санкт-Петербург (9), Воронеж (10), Уфа (11), Красноярск (12), Сочи (13), Омск (14), Пермь (15), Тамбов (16), Казань (17), Нижний Новгород (18), Чита (19) Симферополь (20), Брянск (21), Саратов (22), Волгоград (23), Саранск (24) и Иваново (25).