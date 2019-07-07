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«Аквилон Инвест» представил северянам новые проекты в Архангельске

В минувшие выходные холдинг «Аквилон Инвест» провел экскурсию по стройплощадкам в столице Поморья.

Экскурсия началась с рассказ о двух проектах, строительство которых ведется в районе набережной Северной Двины – ул. Суворова – пр. Троицкий. Это ЖК «Биография» где завершаются работы на подземном паркинге, и ЖК «Двина Хаус», на котором строители приступили к кирпичной кладке 1-го этажа. Кстати, квартиры здесь существенно набирают в цене и по мере строительства. Как только дом «выходит из земли», завершается устройство котлована и фундамента, начинается возведение стен, цена квадратного метра заметно вырастает. В ЖК «Dvina House», на котором возводят стены 1-го этажа однокомнатная квартира сейчас стоит 4,25 млн. рублей, тогда как на старте продаж ее можно было купить за 3,03 млн. рублей. Это еще раз говорит в пользу того, что приобретать жилье выгодно на старте продаж.

Такая возможность скоро появится у тех, кому нравится микрорайон Кузнечиха. Здесь на перекрестке пр. Троицкий – ул. Комсомольская началось возведение ЖК «Искра PARK». «Аквилон Инвест» не только построит дом, но и выполнит комплексное благоустройство расположенного рядом сквера, территория которого не затрагивается строительством.

Затем экскурсанты побывали на перекрестке ул. Вологодская – пр. Новгородский. Они осмотрели благоустройство территории у ЖК «Зеленый квартал-1 и 2» где расположена большая спортивная площадка с уличными тренажерами, две детских площадки с антитравматическим сертифицированным покрытием. 2-я очередь ЖК «Зеленый квартал» досрочно введена в эксплуатацию, в ней участники экскурсии познакомились с планировкой квартир и «белой» отделкой. А на расположенном напротив ЖК «Зеленый квартал-3» строители ведут кладку стен 9-го этажа. ЖК «Зеленый квартал-2» также является подтверждением выгодности покупки квартиры на стадии котлована: евро-двухкомнатная квартира на старте продаж здесь стоила 3,35 млн. рублей, а сейчас ее цена выросла до 4,53 млн. рублей.

На стройплощадке ЖК «iSadovaya» на пересечении пр. Обводный канал и ул. Садовая экскурсантам подробно рассказали о технологии строительства несущих конструкций «Теплая керамика» и системе «Умный дом», которая внедряется на всех новых объектах холдинга «Аквилон Инвест». В этом жилом комплексе, который уже «вырос» до 3-го этажа студия на старте продаж стоила 1,89 млн. рублей, а сейчас она подорожала до 2,49 млн. рублей.

Также в ходе экскурсии ее участникам показали стройплощадки объектов, продажи квартир в которых стартовали летом: это ЖК «Familia», «Art-Line», «Next» и «River PARK». Сейчас в этих жилых комплексах одни из самых привлекательных цен, с учетом качества постройки и разнообразия планировок. Но желающим нужно поспешить: так в ЖК «River PARK» стоимость студий начиналась от 1,59 млн рублей, через 10 дней их минимальная стоимость стала уже от 1,99 млн рублей.

Подробнее о новых проектах специалисты холдинга рассказали на консультациях в офисе компании. Всех участников ждал приятный бонус - специальная скидка в 50 тыс. рублей на покупку квартиры в одном из жилых комплексов холдинга «Аквилон Инвест».

    

19 август 09:31 | : Будни

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