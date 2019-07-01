Архангельск - место, отмеченное Богом. К 100-летию явления Пресвятой Богородицы перед уходом Антанты с Севера

Третьего августа 2019 года в час пополудни у Поклонного креста на перекрестке улицы Свободы и проспекта Новгородского пройдет общегородской молебен. Сто лет назад в этот день случилось явления Пресвятой Богородицы в Архангельске.
ЗАСТУПЛЕНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ДА БУДЕТ С НАМИ И НАД ГРАДОМ НАШИМ
Перед уходом из Архангельска Добровольческих войск Антанты, 3 августа 1919 года, в нашем городе произошло поистине знаменательное событие. Семеро детей — от 10 до 14 лет: Галина и Ольга Зеленины, Емилия, Валентина и Виктор Перешневы, Сергей Попов, Юлия Киселева — из двора дома №135 по Новгородскому проспекту наблюдали на небе Пресвятую Богородицу. Видение Божией Матери с Младенцем продолжалось около получаса, затем Богомладенец осенил крестным знамением вотчину Архангела Михаила и народ, которому предстояло вынести тяжкие и долговременные испытания. После сего стало бледнеть, пока не исчезло. Потрясенные дети рассказали об увиденном родителям, а затем протоиерею Воскресенского храма о. Михаилу Попову. Отец Михаил засвидетельствовал их рассказ епископу Пинежскому, викарию Архангельской епархии Павлу (Павловскому). Владыка написал: «Милость Божия и заступление Божией Матери да будет с нами и над градом нашим».
ОН СДЕЛАЛ ДВИЖЕНИЕ, КАК БЛАГОСЛОВЛЯЮТ
Было проведено тщательное расследование. Четвёртого сентября созвано объединенное собрание Епархиального и Миссионерского Советов, составлен «Акт о явлении на небе Божьей Матери с Богомладенцем Иисусом Христом, бывшем в г. Архангельске 3 августа сего года». В нём со слов очевидцев засвидетельствовано подробное описание чудесного явления. Царица Небесная «простирала обе руки вперед ладонями вниз и покрывала город. Лицо Божией Матери продолговатое, некруглое, было обращено на город, на юго-восточную сторону. Кругом лица был светло-золотистый круг. Части лица были видны, но неясно. Одежда у Божьей Матери была широкая, сине-голубая, серая. На коленях Ее между протянутыми руками сидел Иисус Христос-младенец. Одежда на Нем была длинная, светлая, белая. Руки белые, блестели. Он часто двигал руками, а потом сделал движение правой рукой, как благословляют. Около головы Спасителя был светлый круг. От круга во все стороны шли светлые лучи. Все это изображение было в четырехугольном облаке, как киоте или четырехугольной картине в просвете между облаками. Видение продолжалось 20-30 минут и затем постепенно стало исчезать; на его месте осталась голубая светлая полоса». Известие о явлении Царицы Небесной было помещено в «Архангельских епархиальных ведомостях».
ОТЦА МИХАИЛА ОСУДИЛИ НА ТРИ ГОДА «ЗА ЧУДО»
21 февраля 1920 года Красная Армия заняла Архангельск. Уже в марте были упразднены семинария и епархиальное училище, к концу года закрыто большинство храмов (позднее общины верующих смогли взять их в аренду). В июле 1920 года было возбуждено уголовное дело о явлении Божией Матери в Архангельске. Допрошены протоиерей Михаил Попов, дети — свидетели явления. Член «преступной группировки» о. Михаил Попов обвинялся в том, что он «состряпал чудо»: подговорил детей утверждать, будто они видели Богородицу, благословляющую белогвардейские войска. Решением выездной комиссии ВЧК от 31.01.1921 г. осужден на 3 года.
КОГДА ВЫШЛИ ВО ДВОР С РОДИТЕЛЯМИ, ОНА ИСЧЕЗЛА
Спустя полвека жительница нашего города, дочь священника архангельского Троицкого Собора о. Михаила Синцова Екатерина Михайловна Синцова-Розанова (1906-2001 гг.) составила «Акафист Пресвятой Богородице на явление Ея во граде Архангельске». Акафист был передан Екатериной Михайловной Синцовой-Розановой и ее дочерью Ириной Андреевной Розановой 15 февраля 1996 г. настоятелю Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря архимандриту Трифону (Плотникову). В декабре 2008 года архимандрит Трифон причащал на дому жителя Архангельска, 100-летнего Александра Александровича Никитина. Его сын, Владимир Александрович, рассказал, что Александр Александрович «неоднократно говорил мне и моей супруге Марине Романовне о том, что в детстве, играя летом на улице или во дворе дома, увидел в небе Божию Матерь с Младенцем на руках. Увидел отчетливо. Он побежал в дом за родителями, но когда они вышли во двор, видение исчезло».
ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ УСТАНОВИЛИ НА МЕСТЕ ЯВЛЕНИЯ
В праздник Вознесения Господня, 21 мая 2015 года, митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил после Божественной литургии в Успенском храме столицы Поморья освятил икону «Явление Пресвятой Богородицы в Архангельском граде в 1919 году». Икона написана художником Сийской иконописной мастерской Сергеем Кудрявцевым. Иконография разработана сийскими мастерами. А 3 августа того же года митрополит Даниил совершил освящение Поклонного креста на месте чудесного явления — на пересечении Новгородского проспекта и улицы Свободы. Несмотря на проливной дождь, на молебен собралось более трех сотен горожан. Вместе со всеми молились губернатор области Игорь Орлов, представители власти, бизнеса, общественных организаций. Было много молодежи.
АРХАНГЕЛЬСК — МЕСТО ОТМЕЧЕННОЕ БОГОМ
В этом году мы отмечаем 100-летие уникального события в истории нашего города. Божия Матерь неоднократно являлась в тяжелые и переломные моменты истории. Это и явления Пресвятой Богородицы в Константинополе, Москве, Новгороде, русских городах, когда их обступали враги. События эти описаны, их сюжеты нашли отображения в летописях, иконописи. Мы знаем Августовское явление 1914 года — в самом начале Первой Мировой войны. Широко известно явление Божией Матери в Португалии, где Пресвятая Дева являлась троим детям в 1916-1917 годах. Об этом узнали многие люди, в никому не известное местечко Фатима потянулись тысячи паломников. Теперь это место массового поклонения с крупным паломническим центром. Явление Пресвятой Богородицы в нашем городе, нареченном в честь Архангела Михаила, — событие уникальное, оно ставит наш город в ряд мест, особо отмеченных Богом, охраняемых Самой Пресвятой Богородицей. Тысячи людей пострадали в этих местах за веру, Отечество, свои убеждения, взгляды. Сотни из них Господь отметил как исповедников и мучеников земли Русской, свидетелей веры, не отрекшихся от Христа и Православия. Но несмотря на все гонения, город сохранил свое имя, явил великий сонм мучеников за веру. Строительство храма на этом, отмеченном Богом месте — это не только церковное, духовное событие, но и культурно-историческое. Храм в память о чудесном явлении, планируемая историческая экспозиция и паломнический центр смогут сыграть определяющую роль в привлечении паломников и туристов в наш город.
Иеромонах Феофил (Волик), насельник Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря