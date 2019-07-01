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ОНФ обратил внимание властей Архангельска на бездействие главы Октябрьского округа по ликвидации свалок

Активисты Общероссийского народного фронта обратили внимание властей Архангельска на крупные несанкционированные свалки в центре города, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.

По словам общественников, на протяжении последних трех месяцев они призывали главу Октябрьского округа ликвидировать мусорные кучи, расположенные в непосредственной близости от жилых домов, однако результата так и не добились. В связи с этим активисты Народного фронта просят директора департамента городского хозяйства Архангельска дать оценку работы главы Октябрьского округа областного центра.

Свалки бытового и строительного мусора продолжают расти возле дома №10 на улице Тыко Вылки и на улице Гагарина. Много очагов мусора остается на улицах Бадигина, Самойло и проспекте Ломоносова. Большинство из них занесены неравнодушными жителями на интерактивную карту kartasvalok.ru.

«Октябрьский округ – это центр города. У нас масса претензий по вывозу мусора с территорий многоквартирных домов. И одна из них – нарушение графиков вывоза твердых бытовых отходов в летний период, – прокомментировала координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Архангельской области Айман Тюкина. – Кроме того, около некоторых домов не хватает контейнеров, не говоря уже о том, что их должно хватать даже на раздельный сбор мусора».

С начала работы интерактивной карты kartasvalok.ru, на которой любой пользователь может обозначить незаконный полигон или стихийную свалку, жители региона отметили 180 свалок. На данный момент ликвидировано 106 свалок, по 74 – проводится работа.

 

19 июль 12:42 | : Будни

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