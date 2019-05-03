Архангельск мало читает

Столица Поморья не попала в рейтинг крупных городов РФ, отличающихся любовью к книгам (по версии ZOOM MARKET).
Самыми читающими признаны Томск, Новосибирск и Санкт-Петербург, далее следуют Нижний Новгород (4), Екатеринбург (5), Москва (6), Волгоград (7), Красноярск (8), Воронеж (9), Омск (10), Краснодар (11), Казань (12), Пермь (13), Владивосток (14), Самара (15), Челябинск (16), Уфа (17), Саратов (18), Чита (19), Астрахань (20), Ростов-на-Дону (21), Оренбург (22), Брянск (23), Махачкала (24).
Респондентам предлагалось ответит на три вопроса: вы читаете книги; как часто; что вы читаете.
По последнему пункту выяснилось, что самыми популярными жанрами у россиян являются - детективы, классическая литература, фантастика, женский роман и бизнес-литература.
Также отмечен безусловный рост популярности ридеров (электронных книг) и аудиокниг.