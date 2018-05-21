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Аэропорт "Архангельск" открывает выставку аэродромной техники

В третье воскресенье августа отмечается День Воздушного флота России – профессиональный праздник всех пилотов воздушного флота, авиаторов и работников авиационной инфраструктуры. В субботу и воскресенье, 18 и 19 августа все желающие смогут ознакомиться с тематической выставкой, которая будет развернута в аэропорту «Архангельск» напротив терминала международных линий у самолёта-памятника Ил-14. Здесь для обозрения будут выставлены авто-лифт, трап, машина для противооблединительной обработки воздушных судов, унифицированный моторный подогреватель и уникальный в своём роде аэродромный пожарный автомобиль МАЗ-543. Вся эта техника используется для подготовки воздушных судов к полётам и обслуживания пассажиров.

Авто-лифт с функцией амбулаторного лифта предназначен для доставки на борт воздушного судна маломобильных граждан, и способен одновременно перевозить четырех человек в колясках и одного сопровождающего. Спецмашина для противообледенительной обработки воздушных судов с использованием воды и противообледенительной жидкости сначала удаляет уже образовавшийся лёд, а затем создаёт защитную плёнку антиобледенительной жидкостью. Унифицированный моторный подогреватель УМП-350-131 предназначен для подогрева двигателей и салона при подготовке воздушных судов к полёту. Комфортная температура в салоне воздушного судна перед вылетом должна быть 25° С ± 5° С. 

Кроме этого, на выставке будет представлен уникальный в своём роде аэродромный пожарный автомобиль АА-60 на базе тяжёлого полноприводного четырёхосного тягача «Ураган» производства Минского автомобильного завода. Такие образцы советской спецтехники в российских аэропортах практически повсеместно выведены из эксплуатации. В аэропорту «Архангельск» в рабочем техническом состоянии удалось сохранить две подобные машины, одна из которых находится в резерве, вторая стоит на дежурстве.

– Помимо безопасности одним из главных приоритетов в нашей работе является повышение уровня комфорта для пассажиров. Обновляется парк спецтехники, ведется масштабная модернизация всего аэропортового комплекса, появляются новые маршруты. В День воздушного флота России, который в этом году совпал с 55-летним юбилеем нашего аэропорта, мы хотим познакомить пассажиров и всех желающих со спецификой нашей сложной и ответственной профессии, – говорит генеральный директор АО «Аэропорт Архангельск» Ваге Петросян.

Выставка будет работать 18 и 19 августа с 9.00 до 19.00. Сотрудники Музея авиации Севера дадут пояснения всем желающим.  

16 август 11:37 | : Будни

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