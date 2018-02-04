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Игорь Скубенко: Люди должны видеть, за что с них дерут деньги

Об этом глава Северодвинска сказал на оперативном совещании в администрации города. Игорь Скубенко потребовал навести порядок в работе управляющих компаний и повысить качество услуг, оказываемых жителям.

- Любое повышение тарифа, на два, четыре, 9,6 или восемнадцать процентов, должно сопровождаться повышением качества услуг! - поставил задачу руководитель муниципалитета.

Своему заместителю по городскому хозяйству Олегу Лобачеву Игорь Скубенко поручил наладить постоянно действующую систему обратной связи, характеризующую результаты работы управляющих организаций.

- Сейчас я бесконечно даю личные поручения даже не в течение дня, а в течение суток. Нам нужен общественный контроль, работа со старостами подъездов и домов, насколько там организована чёткая обратная связь, где нужно оперативно реагировать, - подчеркнул Игорь Скубенко.

Глава Северодвинска добавил, что ему регулярно приносят подборку материалов с жалобами горожан на бездействие или слабую работу управляющих компаний.

- Покажите мне систему стимулирования и премирования руководителей управляющих компаний. Я хочу проанализировать приказы комитета ЖКХ, транспорта и связи, - заявил Игорь Скубенко.

Завершая тему, глава Северодвинска напомнил, что в городе принято решение увеличить тариф на содержание жилого помещения для нанимателей на 9,6 процента.

- Если внимательно посмотреть документы, то динамика повышения тарифа в городе идёт с 2015 года и немаленькая. Я считаю, что у нас эта работа налажена лучше, чем, например, в Архангельске. И коллеги из Новодвинска похвалили за возможность перенять опыт. Но благодарят нас за организацию «протокольной» работы, а система контроля у нас не организована, - резюмировал Игорь Скубенко.

Руководитель муниципалитета потребовал убрать пробелы в отношениях между администрацией города, комитетом ЖКХ, транспорта и связи, управляющими организациями и жителями Северодвинска.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

13 апрель 13:29 | : Будни

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