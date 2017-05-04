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Москва - самый удобный город, Волгоград - самый неудобный... а где же Архангельск?

Москва признана самым комфортным городом для жизни… на втором месте Санкт-Петербург.

Столица набрала 73% от максимально возможного числа баллов. Это единственный город в выборке, чье состояние оценено как хорошее (выше 70%). Авторы исследования подчеркивают, что в лидерах Москва оказалась не потому, что у нее самые широкие финансовые возможности, а так как здесь продуманно и целенаправленно занимаются созданием комфортных условий для жителей. Качество среды в остальных городах оценено как удовлетворительное (50–69%) или же неудовлетворительное (49% и менее). Следом за столицей идут Санкт-Петербург (65%) и Казань (51%). В столице Татарстана специально отмечено отличное состояние социально-досуговой зоны.

В первую десятку также вошли Нижний Новгород, Екатеринбург, Красноярск, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Воронеж и Челябинск.

Самым же неудобным признан Волгоград… хотя ему через год принимать гостей Чемпионата мира по футболу.

Вы спросите – а где Архангельск? А нет его… ведь в рейтинге участвовали только города-миллионники.

12 июль 10:13 | : Будни

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