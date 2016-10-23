Северодвинск спортивный. Руководители города проверили муниципальные спортсооружения

Мэр города Михаил Гмырин и председатель горсовета Владимир Мелёхин осмотрели ДЮСШ № 1. За счёт привлечённых средств в хореографическом зале, раздевалках, фойе сделан косметический ремонт.
- Современный вид, помещения содержатся в порядке, - сделали заключение проверяющие.
- В четырёх отделениях ДЮСШ № 1 - спортивной гимнастики, баскетбола, хоккея с шайбой, пулевой стрельбы - тренируются 736 воспитанников, начиная с четырёх лет, - рассказал директор Андрей Горбунов.
Даже утром спортзал не пустовал - здесь занимались малыши из детского сада «Черёмушка».
- Правильно, что спортзал не простаивает. Запланируйте мероприятия и на предстоящие новогодние праздники, - рекомендовал мэр.
А вот на стадионе «Строитель» у руководства города возникли замечания к организации массовых катаний. Кроме света и музыки на льду, у горожан должна быть возможность взять напрокат коньки, воспользоваться тёплыми раздевалками, выпить горячего чая. Директор стадиона «Строитель» Владимир Рудаков пообещал исправить замечания.