Лютый замес на острове Кего. Местные гопники избили художников

С воплями – «нам не нужно такое искусство» кегостровская гопота налетела на архангельских мастеров стрит-арта, превративших на один день местный заброшенный коровник в выставочный зал.
Мало того, перед этим художники неделю убирали на острове мусор, пытаясь облагородить площадку под будущую выставку.
В итоге побитым гостям пришлось спасаться на поджидающем их у причала катере, своей полиции на Кего нет. Кадры инцидента уже разлетелись по соцсетям, где их несложно найти.
Нечто подобное творилось и в Москве в конце 80-х, когда люберецкая гопота специально ездила на Старый Арбат гонять молодую творческую интеллигенцию. Как видим, время на урлу не влияет.
Отметим, выставку «Коровник» организовали стрит-артист, уроженец Архангельска, Тигран Костан и куратор онлайн-галереи молодого искусства art.blago Виктория Маркова. Теперь они, конечно, на остров ни ногой… пусть зарастают мусором и быдлизмом дальше.
(фото из паблика сети ВКонтакте)