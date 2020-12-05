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«Позиция» выяснит, нужны ли Архангельску «Сполохи»

Сегодня в популярной программе «Позиция», выпускаемой в формате ток-шоу (телеканал «Россия-24», начало в 17.30) будет обсуждаться новость недели – возвращение в Архангельск Сергея Жигунова со своими «Сполохами».

Напомним, кинофестиваль с таким названием проводился в регионе в начале нулевых при губернаторе Ефремове. Трудами следующего губернатора Киселева был изгнан и нашел пристанище на Сахалине. По сведениям редакции, в этом году у него и там возникли сложности финансового порядка.

Мнение поморских мастеров культуры по этому вопросу резко негативное – чужих нам не надо. Судя по реакции соцсетей, данная проблема у простого обывателя явно не на первом месте.

Спикерами в студию приглашены: журналисты Илья Азовский и Алексей Морозов, директор Архдрамы Сергей Самодов и известный в регионе кинодеятель Анатолий Конычев. Попробуйте догадаться, за какими столами (красный или зеленый) они займут свои места…

P.S. Главный редактор ИА RUSNORD, член жюри на трех кинофестивалях Arctic open Леонид Черток готовит своё особое мнение по данному вопросу. Читайте в ближайшие дни на нашем сайте.

08 апрель 10:57 | : Культура / Скандалы

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