Память в лицах. Архангельская область присоединилась к фотопроекту «75 правил жизни победителей»

В Архангельске в преддверии 75-летия Великой Победы стартовал всероссийский фотопроект «75 правил жизни победителей», организованный Общероссийским народным фронтом совместно с ФГБУ «Роспатриотцентр», при содействии правительства региона и городской администрации. В городских округах областного центра установлены конструкции, на которых размещены фотографии ветеранов. Участники войны обращаются к своим землякам с важными посланиями. Помощь в проведении акции
«Правило жизни» Юрия Александровича Будиева – это всегда верить в победу и не унывать. По мнению 92 - летнего ветерана Северного флота, вера всегда помогает выжить и придает сил. После войны Юрий Александрович свою дальнейшую судьбу также связал с морем. Ходил в море на больших, гражданских судах старшим механиком. Отдав полвека Северному флоту, был принят на должность начальника морского вокзала, где продолжал трудиться долгое время. Юрий Будиев имеет много почетных наград – орден Великой Отечественной войны II степени, морскую медаль Ушакова, медали «За победу над Германией», «За оборону Советского Заполярья», медаль-орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. В настоящее время Юрий Александрович ведет активный образ жизни: вместе с супругой они ведут семейный архив, проводят патриотические уроки среди школьников.
«Наши земляки были совсем еще мальчишками, но шли защищать родину. Многие не вернулись с войны ради нашего будущего. Фотопроект «75 правил жизни победителей» дает возможность увидеть тех, кому мы обязаны своим настоящим. Нам никогда не забыть их подвиг. Сегодня наши ветераны здоровы и активны, а самое главное – они не одиноки. Для молодого поколения они являются образцом мужества, любви к Родине, ответственного отношения к выбранной профессии,- подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ в Архангельской области Сергей Альбицкий. – Конечно, мы волнуемся за них, нам всем очень хочется, чтобы ветераны жили еще очень долго».
Участник Великой Отечественной войны, зенитчик линкора «Архангельск» Северного морского флота Василий Андреевич Портов, после победы обеспечивал безопасность плавания кораблей и транспорта на морях, производил разведывательное траление при уничтожении минных заграждений. Каждый такой поход к минам мог закончиться гибелью. Василий Андреевич считает, что залог долголетия и физической активности кроется в крепкой семье, любви близких и интересной работе. Летом этого года с супругой Лидией Ивановной они отметят 70 лет совместной жизни.
Заместитель руководителя исполкома ОНФ Артем Бичаев сказал: "В рамках акции ОНФ «75 правил жизни победителей» мы показываем ветеранов несколько с другой стороны. Без стереотипов. Это рассказ Героев об их достижениях в обычной жизни, жизни после войны-здесь и сейчас: их мудрые житейские советы, реальные чувства, искренние улыбки и теплые взгляды. Мы хотим раскрыть людям секрет долголетия, простого человеческого счастья, основанного на любви к Родине. Каждый человек того времени - это уникальная история, про которую мы обязаны рассказать всему миру."
В преддверии 75-летия Великой Победы плакаты с портретами ветеранов появятся во всех регионах России. На сайте мечтыпобедителей.рф можно присоединиться к акции в качестве волонтера (оказав посильную помощь в реализации мечты) и партнера (взяв на себя организационную и финансовую части реализации мечты).