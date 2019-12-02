Антониево-Сийский монастырь примет участие в кино-проекте «Великие реки России»

Экспедиция медиа-проекта «Великие реки России» летом 2020 года пройдет по Северной Двине. Одной из задач проекта станет посещение Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря. Об этом ИА «RUSNORD» сообщил наместник обители Игумен Феодосий (Нестеров).
«Хозяйственное и культурного освоения великих северных рек неразрывно связана с историей старинных обителей. В XV-XVII веках крупным монастырям Севера фактически принадлежала светская и духовная власть в крае: Кирилло-Белозерскому - в Белозерье, Антониево-Сийскому - в Подвинье и на Мезени, Михайло-Архангельскому и Николо-Корельскому - в устье Северной Двины и на побережье Белого моря, Соловецкому - в Беломорье и Карелии, - рассказал отец Феодосий. – Всех их связывала система рек, озер и волоков. Не только повседневность и быт, но и духовный уклад народа формировался под влиянием рек. Во многом Россия и сейчас остается великой речной цивилизацией»
На круглом столе, прошедшем в Северном морском музее (г. Архангельск) 23 января, продюссер проекта и руководитель экспедиции Андрей Подколзин отметил, что съемки начнуться в седениде мая в селе Борок Ярославской области, вблизи от места, где Волга впадает в Рыбинское водохранилище. Затем Череповец, Шексна, Кириллов. Далее через Северо-Двинский канал в Сухону, до Вологды и Тольмы, затем Великий Устюг, Котлас, Сольвычегодск и Архангельск.
Организаторы проекта «Великие реки России» - автономная некоммерческая организация «Русское океанографическое сообщество» и телеканал OCEAN-TV. Работа ведется с 2017 года. За три года экспедиция, в составе которой трудятся общественные деятели, ученые, краеведы, экологи, журналисты и художники, прошла Волгу, Дон и Оку. Работа в Вологодской и Архангельской облостях – это масштабное комплексное исследование, посвященное роли Северной Двины и её притоков в жизни страны с глубокой древности до наших дней.
Съемки путешествия проходят на речном катере – экспедиционном судне «АКСИДИАН» (проект 376 «Ярославец»). Зрители уже назвали его «Речным Калипсо». Также задействованы экспедиционный автомобиль «УАЗ ПАТРИОТ ЭКСПЕДИЦИЯ», моторный катер, надувные лодки и байдарки. В распоряжении группы два небольших подводных аппарата, созданных в Северодвинске на предприятии «Севмаш».
На фото: круглый стол в Северном морском музее (Архангельск).