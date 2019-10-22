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Сериал «Чернобыль» обсудят на кинофестивале Arctic open

На кинофестивале Arctic open пройдёт дискуссия, посвящённая киносериалу  «Чернобыль» и 70-летию со дня испытания советской атомной бомбы, сообщает пресс-центр фестиваля.

Впервые на кинофестивале Arctic open в рамках спецпрограммы киносмотра состоится открытая дискуссия, на которой писатели, режиссёры, кинокритики и журналисты поделятся своим мнением о киносериале «Чернобыль», обсудят актуальные вопросы атомной энергетики и экологической защиты.

В пятницу, 6 декабря, в 13.30 в актовом зале Интеллектуального центра научной библиотеки САФУ, (г. Архангельск, ул. Смольный буян, 1) будет дан старт дискуссионной площадке.

Гостем кинофестиваля и спикером площадки станет Владимир Губарев — журналист, писатель–драматург, очевидец Чернобыльской аварии.

26 апреля 1986 года он первым из журналистов оказался на месте Чернобыльской аварии — уже через несколько часов после серии взрывов. Под впечатлением от увиденного написал пьесу «Саркофаг», которая была поставлена в 56 театрах мира и имела огромный успех. В Великобритании пьеса была отмечена театральной премией имени Лоуренса Оливье.

В 15.10 в рамках творческой встречи  Владимир Степанович Губарев презентует свою новую книгу «А-БОМБА: ОТ СТАЛИНА ДО ПУТИНА» ( ауд.402/ауд.502)

Автор встречался с великими учеными страны, бывал в закрытых городах, присутствовал при уникальных экспериментах и испытаниях. В книгу вошли рассказы о выдающихся атомщиках, создателях оружия.

В дискуссии примут участие:

  • Виктор Толкачев - писатель, сценарист, летописец Архангельской области,
  • Алексей Медведев — кинокритик, куратор конкурсной и внеконкурсной программы ARCTIC OPEN
  • Андрей Жданов — журналист, редактор журнала Magazine
  • Гуннар Бергдаль - сценарист, критик, режиссер, снявший фильм о Людмиле Игнатенко, ставшей прототипом одной из героинь сериала.

Модератором встречи выступит Нина Киселева журналист, сценарист.

В 16 часов состоится показ фильма «Голос Людмилы» и творческая встреча с режиссёром и членом жюри кинофестиваля ARCTIC OPEN Гуннаром Бергдаль.

Фильм рассказывает о вдове чернобыльского пожарного Людмиле Игнатенко, которая стала прототипом одной из героинь в киносериале «Чернобыль».

В 1986 году Людмиле Игнатенко было 23 года, она была на пятом месяце беременности, а ее муж Василий работал пожарным. Они жили в городе Припять, расположенном рядом с Чернобыльской АЭС, на которой в ночь с 25 на 26 апреля произошла авария. Василия вызвали на тушение пожара. Он был подвержен радиоактивности и умер несколько недель спустя.

Место проведения:  ауд.402/ауд.502 Интеллектуального центра научной библиотеки САФУ, ул. Смольный буян, 1)

На дискуссию, презентацию книги и творческую встречу – вход свободный. Приглашается пресса.

С программой фестиваля можно познакомиться на сайте www.arctic-open.com 

III Международный кинофестиваль стран Арктики «Arctic open» стал победителем первого конкурса 2019 года на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, поддержан Северным (Арктическим) федеральным университетом и правительством Архангельской области.

22 ноябрь 11:50 | : Культура

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