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Arctic Open - это не только кино

Режиссёр Филипп Шкаев даст новый импульс тексту северного писателя Фёдора Абрамова.

2020 год – год 100-летия со дня рождения Фёдора Абрамова, уроженца деревни Веркола Пинежского района, основателя нового направления в советской литературе – «деревенской прозы». В рамках культурной программы Международного кинофестиваля ARCTIC OPEN в преддверии юбилея Абрамова обратятся к творчеству выдающегося писателя.

5 декабря в 19.30 и  7 декабря в 15 часов в Центре социальных инноваций Архангельска на базе музея художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова состоится показ спектакля Филиппа Шкаева «АЛЬКА. КАК ВЫВЕСТИ ИЗ ДЕВУШКИ ДЕРЕВНЮ» (14+) по одноимённой повести Фёдора Абрамова. На постановку молодой режиссёр получил грант министерства культуры Архангельской области. 

«Где-то между городом и деревней затерялась душа одной молодой девушки. И этой девушкой была Алевтина Амосова. И вылились ее страдания в книгу. Вот тебе книга. Читай!». Эта фраза – описание постановки и яркая розовая афиша, на которой изображён мякиш чёрного хлеба с провалами глаз и рта, готовит зрителей к тому, что в этот раз мы увидим знакомое произведение Абрамова под другим углом.

«Потенциал тех или иных произведений “не нашего времени” зачастую зависит от того, под каким углом на них посмотреть. Так и с повестью Абрамова - можно ее совсем умертвить, а можно попытаться дать вторую жизнь – это, если говорить, обобщая. Про свою постановку не могу сказать ни первого, ни второго. Спектакль - импульс – у кого чем отзовётся, тот с тем и уйдёт. Текст Абрамова, на самом-то деле, глубже, чем его воспринимают. И далеко не такой невинный, как к нему часто относятся», - говорит о своей постановке Филипп Шкаев.

Премьера спектакля состоится 23 ноября в библиотеке имени Добролюбова. В рамках Arctic open 5 и 7 декабря спектакли пройдут в ЦСИ Архангельск на базе музея художественного освоения Арктики А.А. Борисова по адресу: улица Поморская, д.3. Вход свободный.

13 ноябрь 08:10 | : Культура

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