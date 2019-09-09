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Архангельск: В честь Дня народного единства казаки нам устроят...

В областном Доме народного творчества 2 ноября северные казаки приглашают на «Малый казачий круг», 3 ноября перед архангелогородцами выступит гармонист-виртуоз Святослав Шершуков, исполнительница народных песен, финалистка вокального телепроекта "Новая звезда" - Марта Серебрякова и шоу-балет "Фестиваль". 4 ноября на площади перед  Архангельским театром драмы им. М.В. Ломоносова пройдет праздничный концерт.

4 ноября – это день единства всех российских народов. Почти  четыре  столетия назад, в 17 веке,  в начале ноября народное ополчение во главе с купцом Мининым и воеводой Пожарским прогнало польских интервентов из Москвы и положило начало конца так называемому Смутному времени. Тогда объединились все сословия, все национальности, деревни, города и метрополии. Народ  собирал деньги на вооружение и шел освобождать родную землю. Этот день по праву называют Днем народного единства.
В столице Поморья в честь государственных торжеств 2 , 3 и 4 ноября  будет организовано немало мероприятий. В рамках культурной программы предстоящих событий на сцене Дома народного творчества (пл. Ленина, 1) пройдут два концерта.

2 ноября  в 14.00   " Малый казачий круг" приглашает всех желающих.   В Архангельской  области работают   несколько   вокальных  коллективов, сохраняющих традиционную  казачью  культуру – это коллектив казачьей песни «Двинская вольница» из Красноборска, вокальный ансамбль «Казачья вольница»  Северодвинского городского казачьего общества и ансамбль Верхнетоемского казачьего отдела Северо-Двинской областной общественной организации казаков.
Артисты – казаки из Красноборска и Северодвинска впервые  вместе выступили в Архангельске в День народного единства  год назад. Тогда казачьей песне зал аплодировал стоя. В этом году  к ним присоединится ансамбль из Верхнетоемского района.
3 ноября в 16 часов на  сцене Дома народного творчества (пл. Ленина, 1)  выступят  гости из Москвы.

Для поклонников русской народной музыки творческий дуэт гармониста Святослава Шершукова и   финалистки телевизионного вокального конкурса «Новая звезда»,  солистки Пензаконцерт  Марты Серебряковой вместе с шоу – балетом  «Фестиваль» подготовили программу "Праздник русской гармони".
У талантливого гармониста – виртуоза Святослава Шершукова  солидное портфолио. Он  стипендиат Президента Российской Федерации, лауреат всероссийских и международных конкурсов, обладатель серебряной медали «Национальное достояние России», медали «Профессионал России», артист ансамбля русских народных инструментов "Финист-балалайка" Академического хора русской песни Государственного музыкального телерадиоцентра.
Репертуар музыканта многообразен, от русских народных  до современных,  эстрадных  и рок-композиций.
Шоу-балет «Фестиваль» Татьяны Горбачевой – неизменный участник концертов Святослава Шершукова.  Совместные выступления артистов – это яркий, зажигательный праздник русской души, народной песни, где сплетаются музыка и танцы, песня и гармонь.
«Слушайте  и смотрите нас, и не забывайте о наших корнях, традициях, гордитесь нашими предками», - обращается к своим зрителям Святослав  Шершуков.
В День народного единства 4 ноября в 12: 00 на площади перед Архангельским театром драмы имени М. В. Ломоносова пройдет праздничный концерт с участием коллектива из Москвы. По  традиции откроет концерт  выступление оркестр ГУ МЧС России по Архангельской области под руководством дирижера – майора внутренней службы Вадима Данилюка 

Вход на все праздничные концерты бесплатный.
Справки  по телефонам 21-40-43, 21-40-42 , Дом народного творчества Архангельской области.

 

24 октябрь 13:33 | : Культура

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