Архангельск: В честь Дня народного единства казаки нам устроят...

В областном Доме народного творчества 2 ноября северные казаки приглашают на «Малый казачий круг», 3 ноября перед архангелогородцами выступит гармонист-виртуоз Святослав Шершуков, исполнительница народных песен, финалистка вокального телепроекта "Новая звезда" - Марта Серебрякова и шоу-балет "Фестиваль". 4 ноября на площади перед Архангельским театром драмы им. М.В. Ломоносова пройдет праздничный концерт.
4 ноября – это день единства всех российских народов. Почти четыре столетия назад, в 17 веке, в начале ноября народное ополчение во главе с купцом Мининым и воеводой Пожарским прогнало польских интервентов из Москвы и положило начало конца так называемому Смутному времени. Тогда объединились все сословия, все национальности, деревни, города и метрополии. Народ собирал деньги на вооружение и шел освобождать родную землю. Этот день по праву называют Днем народного единства.
В столице Поморья в честь государственных торжеств 2 , 3 и 4 ноября будет организовано немало мероприятий. В рамках культурной программы предстоящих событий на сцене Дома народного творчества (пл. Ленина, 1) пройдут два концерта.
2 ноября в 14.00 " Малый казачий круг" приглашает всех желающих. В Архангельской области работают несколько вокальных коллективов, сохраняющих традиционную казачью культуру – это коллектив казачьей песни «Двинская вольница» из Красноборска, вокальный ансамбль «Казачья вольница» Северодвинского городского казачьего общества и ансамбль Верхнетоемского казачьего отдела Северо-Двинской областной общественной организации казаков.
Артисты – казаки из Красноборска и Северодвинска впервые вместе выступили в Архангельске в День народного единства год назад. Тогда казачьей песне зал аплодировал стоя. В этом году к ним присоединится ансамбль из Верхнетоемского района.
3 ноября в 16 часов на сцене Дома народного творчества (пл. Ленина, 1) выступят гости из Москвы.
Для поклонников русской народной музыки творческий дуэт гармониста Святослава Шершукова и финалистки телевизионного вокального конкурса «Новая звезда», солистки Пензаконцерт Марты Серебряковой вместе с шоу – балетом «Фестиваль» подготовили программу "Праздник русской гармони".
У талантливого гармониста – виртуоза Святослава Шершукова солидное портфолио. Он стипендиат Президента Российской Федерации, лауреат всероссийских и международных конкурсов, обладатель серебряной медали «Национальное достояние России», медали «Профессионал России», артист ансамбля русских народных инструментов "Финист-балалайка" Академического хора русской песни Государственного музыкального телерадиоцентра.
Репертуар музыканта многообразен, от русских народных до современных, эстрадных и рок-композиций.
Шоу-балет «Фестиваль» Татьяны Горбачевой – неизменный участник концертов Святослава Шершукова. Совместные выступления артистов – это яркий, зажигательный праздник русской души, народной песни, где сплетаются музыка и танцы, песня и гармонь.
«Слушайте и смотрите нас, и не забывайте о наших корнях, традициях, гордитесь нашими предками», - обращается к своим зрителям Святослав Шершуков.
В День народного единства 4 ноября в 12: 00 на площади перед Архангельским театром драмы имени М. В. Ломоносова пройдет праздничный концерт с участием коллектива из Москвы. По традиции откроет концерт выступление оркестр ГУ МЧС России по Архангельской области под руководством дирижера – майора внутренней службы Вадима Данилюка
Вход на все праздничные концерты бесплатный.
Справки по телефонам 21-40-43, 21-40-42 , Дом народного творчества Архангельской области.