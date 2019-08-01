60 лет назад Северный хор впервые выпустили на зарубежные гастроли

60 лет назад состоялись первые зарубежные гастроли Северного хора. В июле 1959 года архангельские артисты выезжали в Польшу, а в сентябре 1959 года – в Болгарию.
Гастроли в Польше были приурочены к празднованию пятнадцатой годовщины образования Польской Народной Республики. «Концерты прошли с большим успехом, билеты были распроданы задолго до приезда коллектива в страну. Часто вместо двух концертов в городе артисты давали пять» – передавал в дни гастролей из Польши по телефону директор Северного хора И.П. Колинко.
Первые концерты в Болгарии состоялись 16 и 17 сентября 1959 года. Для этих выступлений Северный хор выучил болгарскую народную песню «Хей, Балкан ты наш родной», песню «Эхо» и болгарский народный танец. Перед поездкой для нескольких плясок были сшиты новые костюмы в мастерской Ленинградского академического театра оперы и балета. За 32 дня в Болгарии Северный хор дал 26 концертов в Софии, Враце, Габрово, Варне, Димитровграде и других городах. Жители Тулбухина (ныне Добрич) встречали архангельский коллектив еще на 15-м километре от города.
Участница гастролей в Болгарии, ветеран Северного хора Антонина Александровна Прокопьева вспоминает: «Нас везде принимали очень хорошо, встречали с хлебом-солью. Днем мы успевали посмотреть город, а вечером были концерты на открытых площадках. На все наши выступления приходило очень много зрителей».
Международная телеграмма, которую прислали участники делегации в Архангельск из Софии в эти сентябрьские дни ровно 60 лет назад, гласила: «Первый концерт Северного хора состоялся в самом большом зале Болгарии. Первые отзывы называют хор «солнце Севера». Этот милый подарок будет запомнен на всю жизнь. София восхищена!».
P.S. Сейчас редакция ИА RUSNORD по своим каналам пытается выяснить, остался ла прошедшие 60 лет кто-нибудь из артистов за рубежом во время гастрольных туров.