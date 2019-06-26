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Цена самостоятельности. Умер «Вечерний Северодвинск»

«Вышел последний номер «Вечернего Северодвинска». Да, звучит очень печально, но таковы реалии. И тут мы далеко не первые. В стране  закрыты и закрываются сотни изданий. И дело не только в Интернете. Основным финансовым источником газет являются подписчики и рекламодатели, а их число уменьшается с каждым днём. Поэтому всё очень прозаично: издание становится нерентабельным, не хватает средств на производство газеты. Некоторые редакции в таком случае идут или попадают в объятия  администраций. А это значит, что отчасти у них пропадает право быть объективными. Газета - это глаза и уши своих читателей. Если за окном снег и дождь, идут митинги в защиту города и детей, так надо об этом и писать, а не закрывать глаза, не затыкать уши».

С такой эпитафией вышел сегодня последний (а не крайний номер) популярной в городе газеты от его основателя и полновластного хозяина Вячеслава Белоусова. В ней он прямо сказал о причинах закрытия – нерентабельность.

Разговоры о том, что «вечерке» скоро кирдык, давно ходили в журналистских кругах региона. Как и недовольные разговоры о принципиальности ее шефа – он действительно старался держаться подальше и от информационных войн, и от политагитации (косвенной) на выборах, а без этого в нынешних условиях не выжить. В частных беседах сотрудники газеты признаются, что последние полгода минимум работали исключительно на творческом самолюбии.

Но умерла, значит, не нужна, возможно, сам Белоусов наигрался. Не надо печалиться…

26 июнь 18:05 | : Культура

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