Результаты конкурса "Православная инициатива на Архангельской земле

Четыре проекта стали победителями в грантовом конкурсе «Православная инициатива на Архангельской земле». Он впервые проходил в регионе.
Это проект «Потаенные Соловки» прихода архангельской церкви блаженной Ксении Петербургской о популяризации подвигов новомучеников и исповедников Архангельской земли.
Проект «Труд во спасение» региональной общественной благотворительной организации «Дорога жизни» с идей о трудовой реабилитации людей без определенного места жительства.
Проект «Возвращение в Церковь Христову» общины Успенского храма столицы Поморья о развития миссионерского служения в Архангельской епархии.
Проект «Храм воспитанникам» прихода Варваринской церкви Архангельска по организации занятости подопечных местной воспитательной колонии в летнее время.
Всего в конкурсе участвовало 24 идеи по различным направлениям: образование и воспитание; социальное служение; культура и информационная деятельность.
Девять из них прошли экспертную оценку и были размещены на платформе коллективного финансирования «Начинание». И только четыре сумели собрать нужную сумму.
«Проекты поддержали 289 сторонников. Общая сумма привлеченных средств составила 377 115 руб. По условиям конкурса недостающая сумма (317 960 рублей) будет дофинансирована Фондом "Соработничество"», — сообщается на сайте newpravkonkurs.ru.
Победителям предстоит реализовать свои идеи до 30 сентября 2019 года.
Администратор состязания — Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество», соорганизаторы — Архангельская митрополия и Фонд поддержки социальных инициатив «Начинание» при содействии центра социальных технологий «Гарант» столицы Поморья.
Конкурс проходил по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
(по материалам Архангельской епархии)