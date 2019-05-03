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Результаты конкурса "Православная инициатива на Архангельской земле

Четыре проекта стали победителями в грантовом конкурсе «Православная инициатива на Архангельской земле». Он впервые проходил в регионе.

Это проект «Потаенные Соловки» прихода архангельской церкви блаженной Ксении Петербургской о популяризации подвигов новомучеников и исповедников Архангельской земли.

Проект «Труд во спасение» региональной общественной благотворительной организации «Дорога жизни» с идей о трудовой реабилитации людей без определенного места жительства.

Проект «Возвращение в Церковь Христову» общины Успенского храма столицы Поморья о развития миссионерского служения в Архангельской епархии.

Проект «Храм воспитанникам» прихода Варваринской церкви Архангельска по организации занятости подопечных местной воспитательной колонии в летнее время.

Всего в конкурсе участвовало 24 идеи по различным направлениям: образование и воспитание; социальное служение; культура и информационная деятельность.

Девять из них прошли экспертную оценку и были размещены на платформе коллективного финансирования «Начинание». И только четыре сумели собрать нужную сумму.

«Проекты поддержали 289 сторонников. Общая сумма привлеченных средств составила 377 115 руб. По условиям конкурса недостающая сумма (317 960 рублей) будет дофинансирована Фондом "Соработничество"», — сообщается на сайте newpravkonkurs.ru.

Победителям предстоит реализовать свои идеи до 30 сентября 2019 года.

Администратор состязания — Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество», соорганизаторы — Архангельская митрополия и Фонд поддержки социальных инициатив «Начинание» при содействии центра социальных технологий «Гарант» столицы Поморья.

Конкурс проходил по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

(по материалам Архангельской епархии)

20 июнь 10:13 | : Культура / Верую

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