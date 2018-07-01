Второй Международный кинофестиваль ARCTIC OPEN представляет: Председатель жюри документального фильма Юлия Иванова из Канады

Международный кинофестиваль ARCTIC OPEN совместно с ИА RUSNORD начинает знакомить зрителей, читателей и просто сочувствующих с ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ ЖЮРИ 2018 года!

Всего их трое: игрового полнометражного фильма, документального, короткометражного.

Начнем с ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЖЮРИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО.

Знакомьтесь - канадский режиссер русского происхождения, автор десяти полнометражных и телевизионных фильмов ЮЛИЯ ИВАНОВА (КАНАДА)

Юлия выросла в Москве, получила образование во ВГИКЕ, и с середины 90-х она живет и работает в Ванкувере.

В её режиссёрской «аллее славы» призы престижных фестивалей и были показаны и по тридцати телевизионным каналам Северной Америки, Европы и Азии.

О ее фильмах расскажем позже, и в том числе о том, какую работу режиссер покажет на Кинофестивале в Архангельске.