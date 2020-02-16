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Цыбульский предложил забрать у Америки памятник архангельскому земляку

С таким предложением ВрИО губернатора Архангельской области выступил на своей страничке в соцсети:

Александр Андреевич Баранов — часть истории Каргополя, Архангельской области и всей России. Ведь именно интересы нашего государства он представлял и защищал на далёкой Аляске, будучи главным правителем Русской Америки. Там, в основанном Барановым Ново-Архангельске (ныне Ситка), ему установлен памятник.

Сегодня в городе Ситке от памяти об этом человеке решили избавиться — убрать из центра города памятник правителю русских поселений в Северной Америке в конце XVIII - начале XIX веков.

Русские своих не бросают. И если совет г. Ситке примет решение убрать памятник (а сбор подписей по этому поводу уже идёт), ему есть, куда вернуться — на Русский Север. Здесь, в Каргополе или в Архангельске, мы всегда найдём ему достойное место!

Напомним, памятник уроженцу Архангельской губернии, первому российскому губернатору Аляски Александру Баранову хотят демонтировать в Ситке (США) на волне акций против расизма.

Этот городок когда-то носил название Новоархангельск. Теперь памятник неожиданно стал угрожать самосознанию представителей местного коренного населения…

06 июль 12:33 | : Политика

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