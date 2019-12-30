Таскаев наградил Орлова. День покаяния в Архангельском областном Собрании?

Коллеги по Ассоциации «Вольное дело» из ИА «Эхо севера» наблюдают за происходящим в эти минуты в зале заседаний Архангельского областного Собрания, где вовсю идет очередная сессия.
Из самых забавных и одновременно загадочных моментов ими отмечено награждение губернатора Орлова от местного обкома КПРФ (судя по всему, ценным подарком). Главе региона пришлось принимать поощрение из рук молодого коммуниста Леонида Таскаева (кличка «Нэпман»), который в обычные дни является одним из ярых критиков действующей исполнительной власти.
Наблюдатели расценили это как жест примирения и извинения за былые негативные эмоции.
Одновременно глава фракции коммунистов Александр Новиков высказал горячую благодарность сотрудникам аппарата областного Собрания за… отличное звучание гимнов России и Архангельской области.
Ну, хоть дискотеку устраивай…
(на фото: кадр из фильма «Холоп»)