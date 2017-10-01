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"Разве Сырова ударница труда?!". Депутатов Горсовета возмутила зарплата своего спикера

Конкретно заинтересовала ее коллегу по Горсовету Олега Черненко.

— 2,5 млн в этом и 3,4 млн рублей в 2018 году — зарплата председателя. Она сопоставима с доходами главы Архангельска. Но на Игоре Викторовиче весь город, а какие обязанности на председателе? Созвать сессию и организовать работу 15 человек администрации? Второе — выделение пяти млн рублей на информацию. Что это? В моем понимании, опубликование нормативных актов, полезной информации. Пресс-служба наша — личная председателя. Я считаю, не надо поддерживать бюджет из-за этих двух пунктов. При дефицитном бюджете такие деньги получать просто некрасиво. Прошу проверить прокуратуру, на что потрачены деньги.

Другой парламентарий (Ростислав Васильев) привел конкретный пример, когда в оплачиваемой должности депутата (освобожденной) было отказано и единороссу Пономареву, и лдпровке Харченко, которым вполне было бы достаточно суммы, в десять раз меньше той, что получает спикер Горсовета.

Да и вообще, в архангельском парламенте явно не перерабатывают, что видно по свету в его окнах.

Напомним, Валентина Сырова – успешная бизнесвумен, которой принадлежит ряд крупных торговых центров в областной столице.

14 декабрь 12:15 | : Политика / Скандалы

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