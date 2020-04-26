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Житель Виноградовского района может получить 5 лет за разжигание расовой ненависти

Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного  частью 2 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») в отношении 56-летнего жителя Виноградовского района Архангельской области.

По версии следствия, указанное лицо, осознавая общественную опасность своих действий, с целью побудить неопределенно широкий круг лиц к совершению преступлений по мотивам расовой ненависти и вражды в период с июля по сентябрь 2019 года  размещал в социальной сети «ВКонтакте» на своей персональной странице призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, производится сбор доказательственной базы.

В соответствии с законодательством Российской Федерации злоумышленнику грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

 

22 май 10:55 | : Происшествия

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