Житель Виноградовского района может получить 5 лет за разжигание расовой ненависти

Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») в отношении 56-летнего жителя Виноградовского района Архангельской области.
По версии следствия, указанное лицо, осознавая общественную опасность своих действий, с целью побудить неопределенно широкий круг лиц к совершению преступлений по мотивам расовой ненависти и вражды в период с июля по сентябрь 2019 года размещал в социальной сети «ВКонтакте» на своей персональной странице призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, производится сбор доказательственной базы.
В соответствии с законодательством Российской Федерации злоумышленнику грозит наказание до пяти лет лишения свободы.