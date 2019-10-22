Однажды в Котласе: Наркотические "Бонни и Клайд" могут присесть лет на двадцать

На территории Котласского района Архангельской области сотрудниками Регионального управления ФСБ России в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны 21-летний северодвинец и 18-летняя уроженка Воронежской области, подозреваемые в покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).
По версии следствия подозреваемые, из корыстных побуждений, приобрели в г. Архангельске бесконтактным способом крупную партию наркотических средств. Для удобства дальнейшего незаконного сбыта, злоумышленники расфасовали наркотики на дозы для оборудования закладок, часть которых они разместили в нескольких тайниках в г. Котласе. Однако довести своё преступление до конца наркоторговцы не смогли, поскольку были задержаны на территории Котласского района сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота было изъято более 779 грамм наркотических средств.
По данному факту следственным отделением РУФСБ России по Архангельской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.
Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет, а также крупный денежный штраф в размере до одного миллиона рублей.