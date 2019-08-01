ШОК: Утонул кандидат в министры образования Архангельской области

Как выяснили наши коллеги из других изданий, после отставки Сергея Котлова в качестве его преемника рассматривалась кандидатура (в числе нескольких) Алексей Деменева, доцента кафедры философии САФУ (ранее преподавал в ПГУ).
Сюжет почти детективный, машина философа вылетела с дороги и упала в реку Пинега. Там же было обнаружено и его тело.
По факту ДТП начато расследование.
Коллеги и бывшие студенты очень по-доброму отзываются об Алексее Григорьевиче. Елена Доценко (бывший министр и тоже философ):
- Удивительный, добрый, спокойный, мудрый, умный, молодой, перспективный, тактичный и талантливый. Педагог, коллега, художник, Человек. Такие хрупкие. Такие часто уходят первыми.
Из биографии:
Родился 18 октября 1974 г. в г. Архангельске. В 1992 г. окончил с отличием Архангельский городской лицей, далее Поморский государственный университет (исторический факультет). В студенческие годы увлекся наукой, возглавлял студенческое научное общество. В 1997 г. с отличием окончил ПГУ и был приглашен на работу в качестве ассистента кафедры философии Архангельского государственного технического университета. В 1998 г. поступил в очную аспирантуру Московского государственного университета на кафедру истории русской философии. Под руководством профессора А. Т. Павлова написал и защитил кандидатскую диссертацию «И. И. Мечников и Е. П. Аквилонов: проблема оптимизма (историко-философский анализ)». В 2001 г. вернулся на работу в АГТУ в качестве старшего преподавателя. С 2003 г. работал в должности доцента, с 2015 г. выполнял обязанности заместителя заведующего кафедрой.