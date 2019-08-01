Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

ШОК: Утонул кандидат в министры образования Архангельской области

Как выяснили наши коллеги из других изданий, после отставки Сергея Котлова в качестве его преемника рассматривалась кандидатура (в числе нескольких) Алексей Деменева, доцента кафедры философии САФУ (ранее преподавал в ПГУ).

Сюжет почти детективный, машина философа вылетела с дороги и упала в реку Пинега. Там же было обнаружено и его тело.

По факту ДТП начато расследование.

Коллеги и бывшие студенты очень по-доброму отзываются об Алексее Григорьевиче. Елена Доценко (бывший министр и тоже философ):

- Удивительный, добрый, спокойный, мудрый, умный, молодой, перспективный, тактичный и талантливый. Педагог, коллега, художник, Человек. Такие хрупкие. Такие часто уходят первыми.

Из биографии:

Родился 18 октября 1974 г. в г. Архангельске. В 1992 г. окончил с отличием Архангельский городской лицей, далее Поморский государственный университет (исторический факультет). В студенческие годы увлекся наукой, возглавлял студенческое научное общество. В 1997 г. с отличием окончил ПГУ и был приглашен на работу в качестве ассистента кафедры философии Архангельского государственного технического университета. В 1998 г. поступил в очную аспирантуру Московского государственного университета на кафедру истории русской философии. Под руководством профессора А. Т. Павлова написал и защитил кандидатскую диссертацию «И. И. Мечников и Е. П. Аквилонов: проблема оптимизма (историко-философский анализ)». В 2001 г. вернулся на работу в АГТУ в качестве старшего преподавателя. С 2003 г. работал в должности доцента, с 2015 г. выполнял обязанности заместителя заведующего кафедрой.

25 сентябрь 07:55 | : Горячая тема / Происшествия

Главные новости


Город, который всегда сам не свой. Такой смешной Архангельск
Архангельская область: Сольвычегодск опять на грани замерзания. Взгляд изнутри
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2019 (225)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)

Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20