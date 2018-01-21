"Это наша Родина, сынок". Стоит ли развивать Архангельскую область "вахтовым методом"?

Вахтовый метод в освоении Арктики не пригоден, считает глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, завсегдатай верхних строчек разнообразных рейтингов.

Если только жить и работать по принципу «пришел, добыл, ушел»… но это стратегия временщика.

Дмитрий Кобылкин: «…если мы все соберемся в комфортных крупных городах, то в итоге можем и не узнать, что на нашу крайнюю территорию кто-то пришел. Скажу больше, для коренных жителей Севера вопрос этот тем более не стоит: они — настоящие хранители Арктики».

Глава одного из самых успешных (в финансовом плане) российских регионов настаивает на том, что города Крайнего Севера для многих их жителей являются родным и любимом местом. Поэтому переселить их в более комфортные южные условия фактически означает лишить малой родины.

При этом на том же Ямале с минимальной температурой зимой в минус 61 градус новые города создаваться не будут (даже с учетом строительства порта на базе вахтового поселка Сабетта), зато будут развиваться уже существующие.

Напомним, что ряд футурологов предлагали перевести и Архангельскую область на вахтовый метод, объясняя это производственной целесообразностью.