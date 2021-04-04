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Держите карман шире! Размер оклада как повод для торга при приеме на работу

Резюме с зарплатными ожиданиями выше, чем указано в вакансии, рассматривают 74% менеджеров по персоналу. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1000 рекрутеров из всех округов страны.

Конкретная денежная сумма в резюме увеличивает шансы на трудоустройство: 37% работодателей в первую очередь рассматривают резюме с указанными зарплатными ожиданиями. Каждый второй работодатель (52%) рассматривает в общем порядке все резюме, независимо от того, указан ли в них оклад, на который претендует соискатель.

Кандидатов, претендующих на больший оклад, чем указано в вакансии, рассматривает 74% работодателей, причем 51% поступает так всегда, а 23% — лишь в отношении некоторых позиций (чаще всего упоминались руководители, представители IT-специальностей и менеджеры по продажам). «Стараемся гибко подходить к оплате труда: если специалист высококвалифицированный, то такой подход себя оправдает», — комментируют представители компаний. Лишь 1 из 6 работодателей (18%) вообще не рассматривает соискателей, претендующих на больший оклад, чем указано в вакансии. Чаще всего это государственные предприятия и бюджетные учреждения с жестким штатным расписанием.

По сравнению с 2011 годом стало вдвое больше работодателей, которые рассматривают всех кандидатов, претендующих на уровень зарплаты выше указанного в вакансии (24% десять лет назад и 51% сегодня).

Какими же знаниями и умениями обладают кандидаты, которым работодатели готовы платить больше, чем планировали? По результатам опроса SuperJob, компании принимают на работу более «дорогих» специалистов, если они обладают высокой квалификацией и серьезным опытом работы — эти качества указали 36% и 24% рекрутеров соответственно. За все остальные особенности бизнес переплачивает гораздо реже: за дополнительные умения и высокий уровень образования кандидата брали на работу с зарплатой выше указанной в вакансии по 6% работодателей, за инициативность — 4%, за амбициозность — 3%. Еще 3% работодателей приняли решение платить больше, когда соискатель доказал, что зарплата, указанная в вакансии, ниже рыночной. По 2% работодателей назначали более высокие, чем планировалось, оклады тем, кто имеет отличные рекомендации, готов брать на себя ответственность и является действительно уникальным специалистом. Другие качества назвали 16% — в их числе наличие собственной клиентской базы, доказанные результаты на предыдущем месте работы и предложения по улучшению деятельности компании.

06 сентябрь 11:53 | : Будни

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